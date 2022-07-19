寫詩罵蟬「高高在上」「肥頭大耳」被指諷習　上海記者微博被禁言

上海記者宣克炅15日在微博發表打油詩，內容被指影射國家主席習近平。其微博帳號現被禁言中，這篇發文已刪除。



上海廣播電視台融媒體中心記者宣克炅發表名為「致知了」打油詩提到「高高在上」「自以為聰明」「平添幾分燥熱」「土堆裡蟄伏5年以上」等字句，被解讀為影射習近平。發文截圖在網上流傳，宣克炅因此被上海電視台批評。

內部通報指，宣克炅陳述，其於15日上午7時許在小區外跑步，因為知了（蟬）大叫擾亂心思，加上悶熱高溫天氣，於是在微博上寫了以知了為題的打油詩。發文約30分鐘後，他發現有人評論其另有所指，後又接獲多位親友詢問真正意思，衍生出的聯想和輿情非其所預料，於是趕緊自行刪除這篇發文。

通報稱，融媒體中心接獲舉報後，立刻要求他刪除該篇微博文章，這篇發文在要求前已被刪除。宣克炅認識到錯誤，敏銳度不足、把關意識不夠，深刻反思衝動下所發布的微博言論，「在公眾存在焦慮的當下，不被人誤讀利用也是成熟媒體人的職責所在」。

融媒體中心要求宣克炅再次認真學習上海廣播電視台的相關網路行為準則，要求所屬部門全體在會議上作出深刻檢討，切實增強「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識），認真學習研讀相關員工網絡行為準則，管好個人社交賬號，注意網上網下言行，杜絕此類事件再次發生。

宣克炅是上海主跑社會新聞的資深媒體人，其微博帳號粉絲人數達165.7萬人，目前帳號被以「因違反相關法律法規」為由禁言中。此外，網友還發現，宣克炅以前也曾發過微博吐槽知了，卻沒有遇到任何問題，評論區也一切正常。不少網友趕到下面這條2013年的舊微博下面留言，表達自己對「知了」的不滿。

《重編國語辭典修訂本》提到，知了的釋義為蟬，因叫的聲音像知了而得名。也作「蜘蟟」。

宣克炅所作打油詩全文：

閉嘴！

說你呢

高高在上

一片聒噪聲

平添幾分燥熱



自以為聰明

肥頭大耳



土堆裡

蟄伏

5年以上

才爬出陰間

卻只會用屁股唱

夏日里的讚歌

不知人間疾苦酷暑



#致知了#



網民說：

「知了叫是為防暑降溫指明方向。」

「哪裡有知了叫，哪裡就是疾苦酷暑人間。」

「13年寫的還在，為什麼22年就不能寫知了呢。」

「13年可以寫知了，22年要寫檢討。」

「那個通報讓這個笑話完整了。」

「區區一首打油詩就敏感成這樣。這種言論氛圍，怎麼能夠文化自信與民族復興。」

「敬業的，關心社會疾苦的新聞工作者，居然因為寫了一首詩被禁言，被批評！典型的言者無意，聞者有意。你們閱讀理解有問題，難道怪寫的人有錯？21世紀了，不是大清朝，還興這個？這樣知名的一個記者遭遇如此不公，有沒有記者協會保護他，寫首詩被通報批評是不是法治社會？絕對是過度解讀！」

