聚正能量建平安法治中國　郭聲琨：弘揚見義勇為，營造良好風尚

第十四屆全國見義勇為英雄模範表彰大會17日在京召開。政法委書記郭聲琨在大會上強調，深入學習貫徹習近平關於見義勇為事業的重要指示精神，弘揚見義勇為精神，營造良好社會風尚，為建設更高水平的平安中國、法治中國匯聚強大正能量，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。



官方媒體《新華社》報道，郭聲琨指出，見義勇為事業取得長足進步。這次受到表彰的英雄模范是近年來見義勇為人物的代表，是人民的英雄、社會的榜樣。要大力弘揚見義勇為精神，加強表彰獎勵和宣傳工作，推動形成崇尚、支持、敢於見義勇為的良好社會風尚。

他稱，要健全見義勇為權益保障制度機制，加強政策支持、優待幫扶和執法司法保障，消除見義勇為者的后顧之憂。要發揮人民群眾主體作用、群眾團體紐帶作用、社會組織協同作用，讓見義勇為事業深深扎根於人民群眾之中。要加強組織領導，完善工作格局，促進新時代見義勇為事業高質量發展。

國務委員趙克志、最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍出席。會上，46名個人和6個群體受到表彰，5位代表作了發言。

蕪湖女保安勇鬥歹徒被亂刀砍傷

内地媒體《新安晚報》報道，在大會上，安徽蕪湖的朱明哲獲表彰。 2018年9月14日，她在制止一起男子毆打女子事件中，被男子亂刀砍傷。經診斷，朱明哲頭部、面部、胳膊等共縫合106針。經過4個多小時搶救，脫離了生命危險。在受表彰全國僅40名（含集體）中，安徽省僅朱明哲一人入選公示名單。

2018年9月14日7時50分許，家住蕪湖市鏡湖區棠梅園小區的朱明哲，在小區一家早點店準備給孩子買早餐，看到人行道上有許多圍觀群眾，一名壯碩男子將一名女子打倒在地後，又用女子背包的金屬鏈條，緊勒其脖子，女子生命危在旦夕。

危急關頭，朱明哲衝上前去，大聲制止正在施暴的男子。當她上前準備推開男子時，該男子暴怒，轉身跑到馬路對面，從摩托車後備箱裡取出一把長刀，衝過來向她的頭部砍去。她下意識地舉左手擋，被狠狠地砍了一刀。接著兇徒揮刀向朱明哲身上亂砍，其中兩刀砍在額頭和麵部，最凶狠的一刀在右邊耳側，整塊皮肉翻開，頓時鮮血不止，接近昏厥。

朱明哲忍住劇痛，一把抱住兇徒，用手死死握住刀，同時進行規勸。趁男子愣神的功夫，朱明哲拼盡全力將男子手中的刀奪下來。接警後，民警迅速趕到現場，將男子帶走調查。經診斷，朱明哲全身流失鮮血至少1500毫升，頭部、面部、胳膊等共縫合106針。經過四個多小時搶救，脫離了生命危險。

朱明哲還曾榮獲2019年度安徽省見義勇為一等獎。

福建老同事回憶：見義勇為的習近平

官方媒體《學習時報》2020年7月27日發表《習近平在福建》系列報道中，福建省人大常委會原委員、農經委原主任黃建興回憶起見義勇為的習近平。當時，習近平任福建省委副書記、福建省高炮預備役師第一政委，黃建興任福建省委辦公廳副主任。

黃建興說，1998年，有一次我陪他到福清市調研，晚上8點多返回福州市區途中，遇見一起卡車和摩托車相撞事故。習近平看到騎摩托車男子倒在血泊中，要求立即停車下去看看。我們都勸他，交警已經到位了，就不用管了，還是繼續趕路吧。

習近平嚴肅地說：「倒在那裡的如果是你們的親人，你們會不會下去。」他下車察看後，馬上叫人撥打120，接著俯下身握住傷者的手安慰他：「不要怕，我們周圍有這麼多人幫忙呢。」10分鐘後，救護車趕到，等傷員上了救護車，習近平反覆叮囑一定要搶救過來，然後才回到車上。

他提到，在返城的車上，習近平一句話也沒有說，看得出來心情很沉重。車上靜悄悄的，大家都陷入了沉思。他之所以堅持下車去看望傷者，是因為他確實把群眾當作了親人，十指連著心。

《重編國語辭典修訂本》提到，見義勇為來自《論語．為政》：「見義不為，無勇也。」，意思是遇到合乎正義的事，就應該奮勇的去做。