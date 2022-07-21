滙豐據報在旗下券商公司設立黨支部　屬外資銀行首例

滙豐（0005）據報在旗下的中國券商公司設立「黨支部」。外媒報道引述兩名接近是次決策人士透露有關消息，報道並指事屬外資銀行首例，但可能引發其他外資銀行機構仿效。



報道介紹，滙豐的決定是在其將所持中國合資券商公司（即滙豐前海證券）股份從4月份的51%提高到90%之後作出。中國的公司法要求企業設立中共黨支部，但沒有廣泛強制外資金融集團設立。黨支部一般具有雙重目的，既是工會，又是黨代表進入公司高層的手段，有時擔任董事或管理職務。

滙豐暫時未有回應消息。（資料圖片）

報道稱，此舉將迫使其他在華外資銀行效仿。報道援引這些機構的幾位資深人士指，過去兩年，這些外資銀行一直在研究，是否需要在完全掌控企業在內地的證券和經紀業務後設立黨支部。

路透社報道指，滙豐此次設立的黨支部不會具備銀行內部的管理職能，這與中國國有企業中的黨支部不同。滙豐未有立即回應路透社就報道作出的查詢。

台達電、輝瑞、波音也有黨支部？

2020年12月，有英國和澳洲傳媒發布一份外流的195萬名中共黨員名單，顯示共產黨在許多跨國企業、銀行都設有黨支部，同時多國駐上海的外交機構也僱用了擁有共產黨員身份的職員。有黨支部的跨國企業包括英國滙豐銀行、英國渣打銀行、美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國波音公司（Boeing）等，也都設有共產黨支部。

報道指出，根據外洩名單，金融機構的黨支部比重很高，例如滙豐銀行至少有8個黨支部、超過300名共產黨員；美國花旗銀行也設有9個黨支部、約350名黨員；英國渣打銀行設有至少10個黨支部、近300名黨員。

《自由亞洲電台》當時報道，在台灣企業方面，石化龍頭台塑、台達電等公司內部也有黨支部。報導引述台灣中研院社會學研究所研究員林宗弘的說法，指自習近平2012年掌權後，中國政府就要求台商企業更積極參與企業內「黨建」工作。報道也引述不具名台商的說法提到，台資中小企業配合「黨建」也有很多無奈，公司必須出資源、花時間讓員工從事黨務，許多工廠是消極配合，他對於台灣大廠有共產黨分支並不意外。

台灣陸委會當時回應，大陸《公司法》有規定企業需要設置黨組織，有關組織未來是否會影響自由經濟運作，將會持續密切關注。