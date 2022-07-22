南京玄奘寺被爆供奉日本戰犯牌位　官方：傷害民族感情，一查到底

內地網友21日晚間發布影片指出，在今年2月於南京玄奘寺遊覽時發現，寺內供奉著南京大屠殺戰犯的牌位。南京民族宗教事務局7月22日回應稱，將對傷害民族感情一事「一查到底」，也將對該寺開展整頓。



網絡流傳的影片可以看到，玄奘寺供奉牌位名稱為，南京大屠殺的主犯田中軍吉、南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根、乙級戰犯谷壽夫，以及丙級戰犯野田毅。

南京民族事務局表示，在21日晚間接到相關舉報後，會同公安等部門連夜趕往現場調查。據初步瞭解，今年2月份，寺方發現相關情況後，已予以糾正。針對上述情況，南京民族事務局決定對該寺開展整頓。



綜合網絡公開資訊，玄奘寺位於南京市玄武區北京東路九華山公園內，1942年，日軍在雨花台大報恩寺三藏塔遺址挖到玄奘大師的頂骨舍利，並記載唐代高僧玄奘頂骨舍利來南京安葬的經過。在南京人民的抗議下，日軍將玄奘大師部分頂骨舍利歸還給南京人民。

1943年初，九華山興建磚塔供奉玄奘大師的頂骨舍利，得名三藏塔。2003年，南京市玄武區政府及區建設局在小九華山重修玄奘寺，目前由棲霞古寺監院傳真法師住持管理。