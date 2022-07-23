唐山再爆打人案！兩枱顧客餐廳互毆　8人被拘1人仍在逃

河北唐山近日再爆打人事件，與早前接報後28分鐘才到達現場不同的是，當地警方今次僅耗時4分鐘就到場處置。目前，8名違法嫌疑人已被拘捕。



唐山燒烤店打人案引起輿論熱議，惟唐山的下轄市遵化市再有餐廳發生打人事件。網傳影片顯示，現場有兩名女子倒地大喊，周圍有多人圍觀。

遵化市公安局周六（23日）通報指，警方周五（22日）晚9時30分許接報，指東方廣場北站附近有人打架，4分鐘後警方到場將傷者送院，並展開調查。

經查，王某等5人吃飯時因王某起身撞到鄰桌李某某，王某5人與鄰桌李某某4人發生爭吵，隨後雙方用拳腳互毆，致5人（3男2女）不同程度受傷。目前，遵化市公安局已受理此案，王某等8名違法嫌疑人已到案，1人正在全力抓捕中。

警情通報。（微博）

由於唐山在短時間內再有打人案發生，相關話題還一度登上微博熱搜榜榜首，網民評論：

「打的不僅是人還是雷霆行動的臉」。



「喝點酒感覺整個唐山都是它們的」。



「當年唐僧還好不是從唐山出發去取經，不然上午出門下午就到西天了」。



「當你看見有蟑螂的時候，蟑螂其實已經有很多了」。



「其實這次只是平常的治安事件，這事兒全國各地每天都有發生，沒必要因為是唐山就過度聯想吧」。

