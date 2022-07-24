玄奘寺被揭供奉日本戰犯牌位　南京通報調查進度

有內地網民7月21日發片稱今年2月於南京玄奘寺發現寺內供奉着南京大屠殺戰犯的牌位，事件引起熱議。南京民族宗教事務局22日稱會徹查傷害民族感情之事，也將對該寺開展整頓。來到24日，南京市委市政府調查組發出有關事件調查處理情況的通報。



以下為《關於南京玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件調查處理情況的通報》全文：

玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件發生後，南京市委市政府迅速成立調查組，組織進行全面深入調查處理。現將有關情況通報如下。

經調查核實，在玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位者為吳啊萍（女，1990年9月生，大學學歷，無曾用名），自幼在原籍福建晉江生活，2000年遷至南京隨父母生活，2009年到北京某醫學院就讀，2013年進入南京某醫院從事護理工作，2019年9月辭職去五台山某寺廟當居士，2022年7月22日被南京市公安機關依法立案調查。

2017年12月18日，吳啊萍到玄奘寺要求供奉牌位，並在登記表上填寫「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人明妮·魏特琳）」6人名字。當值僧人靈松（1979年9月生，初中輟學）詢問被供奉者是其親屬還是朋友，吳啊萍謊稱是其朋友。寺廟按照每個牌位每年100元標準、供奉5年共收費3000元，靈鬆開具了收據，註明供奉時間「2018—2022」，隨後在黃色牌位紙（9×4厘米）上寫下標註「友」字的6人名字和「吳啊萍」落款，塑封后擺放於地藏殿的「往生蓮位」區第15排7—12號位，距地面高度約3米。2018年底，玄奘寺對地藏殿進行修繕，陸續將牌位全部撤下。2021年12月地藏殿修繕完畢後，牌位被擺回原處。

2022年2月26日，一名女信眾到玄奘寺地藏殿尋找自己供奉的牌位，僧人慶玄、祿玄與幾名遊客一起幫助尋找，其間發現了侵華日軍戰犯牌位，一遊客拍下照片。慶玄隨即撤下5名侵華日軍戰犯牌位，當晚將此事告知住持傳真，傳真要求嚴禁外傳，此後一直未向主管部門報告。7月21日，拍照遊客將照片發佈到社交平台，被大量轉發，引起社會高度關注。

經公安機關廣泛走訪、全面深入調查，吳啊萍供奉侵華日軍戰犯牌位屬個人行為，未發現其受人指使或與他人共謀的情況。據吳啊萍供述，她到南京後了解到侵華日軍戰犯的暴行，知道了松井石根等5名戰犯的罪行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞；在接觸佛教後，產生了通過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的錯誤想法；同時了解到美國傳教士魏特琳女士在侵華日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，因受戰爭刺激，回國後在家中自殺，想通過供奉幫其解脫。經調查，2017年3月以來，吳啊萍曾因失眠、焦慮等症狀，先後3次到醫院就診，並服用鎮靜催眠藥物。吳啊萍出於自己對因果釋結的錯誤認知和自私自利的動機，在明知5名被供奉者為侵華日軍戰犯的情況下，仍出資在宗教活動場所為其設置牌位，嚴重違背了佛教揚善懲惡的教義教規，嚴重破壞公共秩序，嚴重傷害民族感情，造成惡劣社會影響，涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步審理中。

此次事件發生後，南京市宗教事務管理部門對玄奘寺進行了調查處理。玄奘寺對被供奉者身份沒有進行核查，發現供奉侵華日軍戰犯牌位後，雖已撤下但一直隱瞞不報。根據《宗教事務條例》相關規定，南京市玄武區民宗局已責令玄奘寺進行整頓，並已撤換傳真玄奘寺主要負責人職務；市佛教協會同時免除傳真副會長職務。對反映的玄奘寺及相關人員其他問題線索，有關部門將依法依規進一步調查處理。

此次玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件，暴露出我市在宗教活動場所管理等方面存在的問題，市及玄武區宗教事務管理部門作風不嚴不實，對有關宗教活動場所失管失察。南京市委、玄武區委及紀檢監察機關已依紀依規依法對相關責任人作出嚴肅處理：對市民宗局黨組書記、局長蘇宇紅予以誡勉，對市民宗局黨組成員、副局長紀勤予以免職、給予黨內嚴重警告處分，對市民宗局黨組成員、副局長王鍵給予黨內警告處分，對市民宗局宗教一處處長張文波給予黨內警告處分，對市民宗局政策法規處（行政審批服務處）處長後乃娟給予黨內警告處分，對玄武區民宗局局長胡圓圓予以免職、給予黨內嚴重警告處分，對玄武區民宗局副局長周勇給予黨內嚴重警告處分，對玄武區民宗局民宗科科長楊菁給予政務警告處分，對玄武區玄武門街道統戰委員桂旭光給予黨內警告處分。

在宗教活動場所發生供奉侵華日軍戰犯牌位事件，嚴重衝擊社會道德底線，嚴重傷害民族感情，令人震驚和憤慨。廣大網民和市民及時發現指出問題，充分體現了強烈的愛國情感，體現了對南京的關心關愛。我們將深刻警醒反思，深刻汲取教訓，舉一反三、全面整改，堅決防止類似問題發生。南京見證了中華民族從沉淪中奮起的苦難與輝煌，對挑釁歷史定論、挑戰民族大義的行為，我們堅決依法嚴懲，以實際行動守護歷史記憶，捍衛民族尊嚴，維護和平正義。

南京市委市政府調查組

2022年7月24日