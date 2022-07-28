深圳首推「團體碼」一棟樓一人沒做核酸就黃碼　網民批：搞連坐？

深圳疫情反覆，一直未能順利清零，嚴格防疫政策更引發討論。深圳日前更首推「團體碼」，以團體為單位防疫，一人未做核酸檢測或核酸異常就全員黃碼。官方稱是方便各小區、公司得知有多少人員未做核酸檢測，可以「精準防控」。但此舉引發深圳民眾反彈，認為是「連坐制度」，更批評侵犯隱私。



6月底深圳「粵省事APP」新推出團體碼功能，能顯示出民眾所在的「團體」中有多少個人存在核酸逾期未做情況。一棟樓的樓長、一企業管理單位只要點擊健康消息提醒，預警提示短信就會立刻發到該民眾的手機，提醒該民眾做核酸檢測。其他團體成員也可以查看誰未做核酸。

深圳官方指出，這樣可以方便當地的樓長或管理單位快速獲知一棟樓、一個單位的民眾核酸檢測的情況，更稱是從「細處」著手精準防控。但團體碼一出，引發深圳民眾批評。

深圳民眾、微博用戶「鄭迪亞」就批評，深圳半年來不間斷的「24/48」小時核酸還不夠，現在還搞團體碼，搞連坐這一套。他表示現在自己「公司一個團體碼、小區一個團體碼、租房一個團體碼，是不是不做核酸誰都可以批鬥指責你?」

「鄭迪亞」批評，深圳市政府不去解決根本問題，只會變本加厲控制老百姓，「做了半年核酸，疫情還是稀稀拉拉，一點沒有總結和反省，我可真是謝謝深圳市政府」。

據了解，團體碼只要有一人未做核酸或成為密接者就會轉黃。不過團體碼並不等於個人碼，即使團體碼轉黃只要個人碼是綠碼仍不影響民眾出行。但許多民眾批評擾民，更抨擊團體碼是侵犯隱私。

例如深圳各級學校日前都在推廣團體碼。有網民指出，班主任要求家長和小孩一同加入以班級為單位的團體碼，但是班主任就可以隨時查看學生和家長的粵康碼、核酸檢測結果和疫苗接種等情況，批評這樣是侵犯家長和孩童隱私。

深圳疫情源頭未查清 官方防疫嚴惹議

據了解，深圳疫情反覆。7月27日，深圳新增12例病例，社會面陽性個案數雖在低位，但是因部分感染源頭和傳播路徑尚未完全查清，反彈擴散風險尚未消除，深圳防疫未放鬆，遭當地民眾批評是層層加碼。

7月13日，深圳灣口岸繼續有大量旅客出境，他們需在口岸即場做核酸檢測，陰性才可通行。（余俊亮攝）

有網民指出，深圳過去曾因防疫迅速，快速封城快速清零的「深圳速度」獲讚，但未與時俱進，反出台許多新政擾民。

國家衛健委此前稱要「堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼等現象」，要求各地進一步提高防控措施的科學性、精準性、針對性，堅決做到「九不准」。但內地仍有許多防疫亂象發生，引發民眾反彈。