針對佩洛西訪台？解放軍今於福建平潭實彈射擊

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亞洲行已經啟程，是否訪台成為國際焦點，解放軍周四（28日）突宣布將於今（30日）在福建平潭實彈射擊，台媒指警告意味濃厚。台灣國防部則回應，「有關台海周邊空域共軍機、艦動態，台軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握」。



解放軍駐閩某部隊平潭綜合實驗區管委會周四（28日）就實彈射擊公告。公告稱，部隊近期組織年度例行訓練，為確保人民群眾生命財產安全，該部依法對實彈射擊區域進行警戒封鎖，其中陸上封鎖區域為大福村委會至風球山路段，海上封鎖區域則為平潭風球山東南向外海延伸10公里海域。封鎖時間為周六（30日）8時至21時，該海域內的漁船、人員務必於射擊當日8時前撤離。

公告又請陸上封鎖區周邊村民不要靠近，不要圍觀。公告要求，海上養殖戶合理安排近幾天工作，避免在實彈射擊期間出海作業，以確保安全；實彈射擊期間禁止一切人員、車輛、船舶進入射擊警戒區域，嚴禁逗留、拍照；南海鄉至夢山沿海一線船隻不得出海作業。

解放軍周四（28日）突宣布將於今（30）日舉行實彈設擊。（微信公眾號@福建海事）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）的亞洲行於星期五（7月29日）啟程，台媒指出解放軍於此時宣布實彈射擊，「警告意味濃厚」。

台灣國防部則回應，有關台海周邊空域共軍機、艦動態，台軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握。台灣國防部稱，「共軍動態國防部均以料敵從寬原則進行評估，納入國軍行動方案適切應處。」

台灣「漢光38號」實兵演習周五（29日）正式結束，在演習最後一天的凌晨，軍方在台北松山機場執行「衛戍區反機降作戰」演練，想定敵軍機降部隊企圖奪佔機場並策應海上登陸部隊，威脅台灣政經中樞安全。