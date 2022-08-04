台海危機｜東部戰區全天候待命空中視角曝光　空軍：隨時準備戰鬥

因美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪台，台海局勢緊張，解放軍今（4日）起在台海周邊海域進行實彈射擊。而昨日（3日），東部戰區全天候位台灣周邊海空域，組織實戰化聯合演訓，官媒今日公布影片，展示「空中視角」，片中飛行員稱「隨時準備戰鬥」。



影片捕捉了多架軍機起飛，並在藍天中盤旋高飛的畫面，曝光解放軍「空中視角」。片中，東部戰區空軍某旅飛行員曹少卿更表示：「我們隨時準備戰鬥，隨時能夠戰鬥，有堅強決心、堅定意志、強大能力，捍衛國家主權和領土完整。」

+ 4

當日，東部戰區組織戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力，位台灣北部、西南、東南海空域全天候實施實戰化聯合演訓，重點進行了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等演練，檢驗了戰區部隊聯合作戰能力。

其中，海軍出動海空兵力位台島周邊海空域展開聯合軍事行動，數艘驅護艦在預警機引導下位台灣海峽、台島北部、台島西南和台島以東海域展開實戰化警巡；航空兵多架次戰機抵近台灣海峽、台島北部空域實施空中警戒巡邏。多個岸海火力單元在戰區統一指揮下，全天對台島周邊重點艦船目標實施多波次模擬打擊。

空軍則出動轟炸機、殲擊機等多架機型戰機赴台灣海峽多個空域參與實戰化演訓任務，多架預警機對台島周邊及任務空域進行聯合偵察預警。在多源情報信息支撐下，各型戰機按照作戰編組，體系出擊、協同作戰，對台島周邊目標進行全天候、多方向、高強度抵近懾壓和聯合海空突擊。