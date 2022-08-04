台海軍演｜胡錫進舌戰中共元老之孫「兔主席」：不應搞誅心害人

中共元老任仲夷之孫任意（微博網名「兔主席」 ）日前批評胡錫進成天鼓吹採取軍事行動，非常危險和不負責任營造聲勢輿論，在微博刷流量「行爲十分低俗」。

胡錫進表示，驚訝「兔主席」突然要搞倒自己人，批評他不了解如何打維護國家利益的輿論戰，不應搞誅心害人，自己打輿論戰只希望尋求最大理解，不求獎勵，但求包容。



官方媒體《環球時報》特約評論員胡錫進認為，任意不滿他退休後在互聯網上繼續保持影響力，才振臂一呼調動全網討伐他，在體制內摧毀胡錫進的影響力。

他批評任意不了解如何打輿論戰，其中要忠誠、獨立決定、可能被自己人誤解和追殺，任意對輿論戰的認識只是來自於書本和精英聚會的高談闊論，所以才淺薄認為2日晚上公眾嘆息是中國信心災難。

比如，任意聲稱幾天前胡錫進藉給一張網傳的胡錫進與佩洛西「結婚照」修圖點讚是在拉流量，他表示自己是給罵修圖的網友點讚。

網傳的胡錫進與佩洛西「結婚照」修圖，網友把年輕時的胡錫進（右）與年輕時的佩洛西（左）照片合成。（微博圖片）

他感嘆，美國內部博弈很複雜，自己的力量很有限，不過這次打佩洛西的重話是有價值的，成為了白宮和國防部勸佩洛西不要訪台的依據，也成了美國主流輿論和戰略學者反對佩洛西訪問的藉口。

「這一次我是輿論戰中裸露在裝甲戰車外面的一個士兵，我知道我說的話越重，我的個人風險越大，因為沒有裝甲保護的我，最容易被瞄準擊斃。但是大戰當前，我沒有退縮的理由，中國國家利益在此，我個人的羽毛又能有多重？」他說

他認為，輿論場上應該相互批評，但不應搞誅心之論，不應害人。愛國陣營龐大，聲音多元，攻擊者應繼續是對外鬥爭的友軍，形成交響樂隊效應，而不是只有一個「正確的聲音」。

2017年，中共元老任仲夷之孫任意「兔主席」與傅高義教授合影。（任意的博客）

任意畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院，曾協助傅高義教授對鄧小平時代的研究，在網路上從事時事評論十餘年。香港修例風波以來，以網名「兔主席」點評香港局勢爆紅，微博、公眾號粉絲合計近二百萬。他是中央顧問委員會委員、廣東省委第一書記任仲夷次子任克寧之子。

胡錫進，前環球時報總編輯。1960年4月生於北京。1982年畢業於解放軍南京國際關系學院。1989年在北京外國語大學獲俄羅斯文學碩士學位。1993年至1996年任人民日報常駐南斯拉夫記者，深入前線報道波黑戰爭。1996年至2005年任環球時報副總編輯。2003年前往海灣前線報道伊拉克戰爭。2005年起擔任環球時報總編輯。

網民說：