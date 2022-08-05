台海軍演・持續更新︱解放軍影片：飛行員目視距離俯瞰台灣海岸線

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣周邊軍演。《香港01》整理軍演的新聞時間線，並予持續更新，以便讀者可以了解事件最新動態。



8月5日--------

【19:39】東部戰區發布影片，執行任務的飛行員在目視距離俯瞰台灣海岸線和中央山脈：

【17:30】解放軍東部戰區稱按計劃，繼續在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓。

【16:22】外交部發言人稱，美國國會眾議長佩洛西不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，針對佩洛西惡劣挑釁行徑，中方決定，根據中華人民共和國有關法律，對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。

【15:25】路透社引述台灣知情人士消息指出，5日上午，約10艘解放軍軍艦越過海峽中線並停留在該區，另有約20架解放軍軍機短暫越過中線。

【15:22】駐韓美軍（USFK）副司令、美國空軍中將Scott L. Pleus表明，由美國空軍第7航空隊（Seventh Air Force）等部隊組成的駐韓美軍，主要任務雖是防禦北韓，惟一旦台灣和南海等朝鮮半島周邊地區有事，駐韓美軍隨時都可以出動。

【15:21】就七國集團（G7）發表聲明關切台海局勢，台「外交部」表達誠摯感謝，指聲明呼籲大陸勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應該以和平方式解決兩岸分歧。該部同時強調，台灣願意跟世界各國交往，其他國家不應干涉台灣跟世界各國的友好互動。

【14:30】台「外交部」發言人歐江安表示，政府英文入口網及該部官方網站首度在8月2日偵測到有來大量來自中國大陸、俄羅斯等地IP連線攻擊，意圖癱瘓網站運作，一分鐘高達850萬次連線，經過緊急復原系統作業，網站當日已恢復瀏覽功能。而該部相關網站在4日中午、深夜及5日清晨，相繼偵到境外網軍以更新手法，進行更大量的攻擊，惡意連線次數最大值已高達每分鐘超過1.7億次。經緊急搶修，該部官方網站於同日修復完畢，上述兩個網站目前正常運作中。

歐江安。（資料圖片）

【13:19】根據「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）Twitter發布的最新資訊，在解放軍軍事演習第2天，美方加強在台灣本島附近的空中ISR行動，派出至少7架各類型偵察預警機，另有6架空中加油機支援。

貼文指出，7架軍機包括1架RC-135S型電子偵察機、1架RC-135V型偵察機、3架P-8A反潛巡邏機、1架E-3G空中預警機與1架U-2S高空偵察機。

PLA Exercises Day 2: US military strengthens aerial ISR operations around Taiwan island, at least 1 RC-135S, 1 RC-135V, 3 P-8As, 1 E-3G, 1 U-2S are on the spot, supported by 6 KC-135 tankers, August 5. #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/VlzRE7qUeN — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 5, 2022

【12:40】台灣陸軍金門防衛指揮部周五（5日）表示，前一晚又發現大陸無人機3批4架次進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊隨即依標準作業序程射擊信號彈示警，無人機隨即飛離。軍方後續將持續保持監控及高度警戒。

【12:03】台灣「國防部」表示，截至中午11時，計有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並踰越海峽中線活動。台軍運用各種監偵機制，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈系統適切應處。

「國防部」又指，此次軍演不論是發射彈道導彈，或是刻意踰越海峽中線進行演習，均屬高度挑釁行為。台軍將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，軍民同心協力，堅定捍衛主權和國家安全。

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【11:59】對於解放軍少將、中國國防大學教授孟祥青聲稱演習因靶場首度包括台灣以東的海域，把為美國眾議院議長佩洛西護航的列根號航空母艦「逼退幾百公里」的說法，美國白宮表示美國國防部已下令列根號續留守台灣周邊海域監控情勢。

美軍海軍也稱，列根號4日仍在西太平洋的菲律賓海執勤，範圍包括台灣東南海域。美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」也同步部署在台灣周邊海域。

列根號續留守台灣周邊海域監控情勢。（資料圖片）

台灣航管局發布公告稱，解放軍軍演區新增一處。（01製圖／Google Maps）

8月4日--------

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