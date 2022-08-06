台海軍演・持續更新︱昨解放軍共68機、13艦巡台　部分越海峽中線

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點在台灣周邊軍演。《香港01》整理軍演的新聞時間線，並予持續更新，以便讀者可以了解事件最新動態。



8月6日--------

【11:２０】台灣「國防部」表示，6日上午偵獲多批解放軍機、艦於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判是模擬演練對臺灣本島實施攻擊。台軍於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

台空軍司令部公布5日解放軍軍機進入台海周邊空域飛航活動情形。（台空軍司令部）

【10:51】台灣「國防部」證實，截至8月5日傍晚為止，解放軍共計68架次軍機、13艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中有部分踰越海峽中線（49架次進入台防空識別區中線以東）。台軍運用聯合情監偵系統，嚴密監控敵情狀況，除在第一時間廣播驅離，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈系統適切應處。

根據台空軍司令部公布的5日解放軍軍機進入台海周邊空域飛航活動情形，計有殲-10機7架次、殲-11機6架次、殲-16機10架次、蘇愷-30機24架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次。

【10:20】大陸官媒《新華社》發表3000字長文，指控佩洛西訪台的六宗罪，包括背信棄義、踐踏法治、破壞和平、干涉內政、政治操弄、以權謀私，並指其必將受到歷史公正的審判和清算。

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台灣航管局發布公告稱，解放軍軍演區新增一處。（01製圖／Google Maps）

8月5日--------

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8月4日--------

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