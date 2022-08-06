台海軍演・持續更新︱解放軍今起連續10日黃海南部實彈射擊

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點在台灣周邊軍演。《香港01》整理軍演的新聞時間線，並予持續更新，以便讀者可以了解事件最新動態。



8月6日--------

【16:37】官媒《人民日報》發表評論文章指，中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果外部干涉勢力和「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。

文章強調，針對佩洛西竄訪台灣的惡劣挑釁行徑，中國外交部5日宣布對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施，對美方採取八條反制措施。與此同時，為嚴正震懾美台勾連升級的消極舉動，中國人民解放軍連日來在台島周邊海空域開展規模空前的實戰化聯合演訓。這一系列有力舉措充分表明，中國完全有決心有辦法有能力維護國家統一、捍衛國家主權和領土完整。

【16:01】當地時間8月5日，美國有線新聞網絡（CNN）以《軍演在台灣海峽鼓吹中國的強硬訊息》為題引述專家指出，軍演旨在向美日台政府發出一項明確訊息：在台灣海峽，只有北京能話事。

專家們說，這一直是北京的計劃，而這演習只是至少數個月的計劃和多年政策的體現。佩洛西被揭計劃訪台迄今約經過2週，但這種規模、範圍和複雜性的演習根本無法在2週內計劃出來，部隊也不可能在2週內準備好，他認為，這可能是1年前決定，大部份行動則是在2022年4月前制訂好。

【14:09】有台灣網民在Facebook發文稱，解放軍靠近台灣海岸線照片是「P圖」，引發熱議。

【12:55】央視軍事公開100秒影片，回顧解放軍位台島周邊聯合演訓第二日。

【12:23】中國海事局網站顯示，連雲港海事局於5日晚間發布「航行警告」，自6日起至15日每日8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

根據連雲港海事局發布航行警告，此次實彈射擊在34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E連線範圍內。

另外，遼寧海事局5日下午發布航行警告，8月6日4時30分至19時，渤海北部軍事演習，禁止駛入。

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【12:00】解放軍艦機靠近台灣海岸線照片引發熱議。根據東部戰區8月5日發布的消息，當天東部戰區按計劃繼續在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。東部戰區空軍持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警等實戰化演訓。執行任務的飛行員在目視距離俯瞰台灣海岸線和中央山脈。

軍事專家韓東表示，「根據官方公布的視頻，飛行員接受採訪時表示，當天執行了抵近懾壓任務。飛行員在座艙可以看到寶島的海岸線，這說明距離非常近。」至於台灣的『蘭陽』號已經服役了約50年，韓東進一步指，「蘭陽」號不僅艦齡老，而且整體性能也早已落後。「這是台海軍裝備現狀的一個縮影，即主力戰艦艦齡普遍超過30年，而且近一半數量已經超過四五十年，達到了退役的時間，但由於各種原因還在苦苦支撐。」

【11:20】台灣「國防部」表示，6日上午偵獲多批解放軍機、艦於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊。台軍於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈適切應處。

【10:51】台灣「國防部」證實，截至8月5日傍晚為止，解放軍共計68架次軍機、13艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中有部分踰越海峽中線（49架次進入台防空識別區中線以東）。台軍運用聯合情監偵系統，嚴密監控敵情狀況，除在第一時間廣播驅離，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈系統適切應處。

根據台空軍司令部公布的5日解放軍軍機進入台海周邊空域飛航活動情形，計有殲-10機7架次、殲-11機6架次、殲-16機10架次、蘇愷-30機24架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次。

【10:22】美國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與日本外務大臣林芳正8月5日對中國大陸連日大規模軍演影響國際和平穩定的行動表示關切，敦促立即停止軍演，並重申致力維護台灣海峽和平穩定。他們還重申，3國的一中政策與基本立場沒有改變，美、日、澳期望透過外交途徑避免誤判風險。

台空軍司令部公布5日解放軍軍機進入台海周邊空域飛航活動情形。（台空軍司令部）

國務委員兼外長王毅表示，如果孫中山先生泉下有知，也會指著蔡英文的鼻子，稱她為不肖子孫。（蔡英文IG）

【10:20】官媒《新華社》發表3000字長文，指控佩洛西訪台的六宗罪，包括背信棄義、踐踏法治、破壞和平、干涉內政、政治操弄、以權謀私，並指其必將受到歷史公正的審判和清算。

【09:51】國務委員兼外長王毅8月5日表示，中方軍事演習旨在向肇事分子發出警示，對台獨勢力進行懲戒。他還指，民進黨上台后不斷推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」，在各種場合製造「兩個中國」、「一中一台」，這難道不是在明目張膽改變現狀嗎？如果孫中山先生泉下有知，也會指著蔡英文的鼻子，稱她為不肖子孫。

【09:13】8月4日，美國白宮召見中國駐美國大使秦剛，並譴責中方在台海地區開展軍事演習活動。中國駐美國大使館就此表示，秦剛會見白宮國安會官員時，嚴正駁回美方對中方軍事反制行動的無理指責。秦剛說，美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是強詞奪理、倒打一耙，事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者。

【08:58】中國外交部針對佩洛西訪台，宣布採取8大對美反制措施。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby），切斷美中在軍事、氣候等領域溝通渠與合作，根本上是不負責任。他並呼籲中國結束挑釁的軍演，以緩解台海緊張。

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台灣航管局發布公告稱，解放軍軍演區新增一處。（01製圖／Google Maps）

8月5日--------

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8月4日--------

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