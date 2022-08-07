台海軍演・持續更新︱台軍方公布監控解放軍艦畫面　雙方距離極近

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點在台灣周邊軍演。《香港01》整理軍演的新聞時間線，並予持續更新，以便讀者可以了解事件最新動態。



8月7日--------

【10:05】據台灣軍方6日晚間統計，截至當日下午5時止，有20架次解放軍軍機、14艘次解放軍艦在台海周邊演習。台灣軍方又發布海軍「馬公軍艦」及各式艦艇在東部海域監偵解放軍馬鞍山號艦影片。根據影片，可見台方船艦行駛在解放軍艦前方，距離非常近。

台灣軍方發布海軍「馬公軍艦」及各式艦艇在東部海域監偵解放軍馬鞍山號艦影片。（影片截圖）

台灣軍方發布海軍「馬公軍艦」等艦艇監偵解放軍馬鞍山號艦影片：

【9:50】據台媒中央社報道，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應邀訪台，班機在7日早上抵達。龔薩福呼籲中共停止在台海一帶所有軍演，不能以美國眾議院議長裴洛西訪台作為軍演藉口。

【9:45】台灣總統蔡英文6日晚間在Facebook表示，中國大陸不負責任持續造成台海及區域威脅，27位駐外大使在第一時間向世界各國主流媒體發聲，向國際表達台灣捍衛主權、堅守民主自由的決心。

【9:32】據台灣陸軍金門防衛指揮部（下稱金防部）消息，6日晚上再發現2批共3架次的大陸無人機，飛入金門及北碇地區禁限制水域上空。這是解放軍宣布軍事演習以來，連續4天「夜擾」金門；駐軍發射2枚信號彈警示，並持續保持監控及高度警戒。從8月3日至6日晚，解放軍共有11批、18架次無人機飛入金門。

台灣航管局發布公告稱，解放軍軍演區新增一處。（01製圖／Google Maps）

8月6日--------

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8月5日--------

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8月4日--------

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