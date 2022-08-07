台海軍演・持續更新︱東部戰區：繼續於台灣周邊進行實戰化演訓

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點在台灣周邊軍演。《香港01》整理軍演的新聞時間線，並予持續更新，以便讀者可以了解事件最新動態。



8月7日--------

【13:00】台灣行政院長蘇貞昌7日表示，中國大陸蠻橫地用軍事行動擾亂地區和平、穩定，受害的不是只有台灣，連周邊國家都大聲抗議，美國等愛好自由、民主國家大力譴責。他呼籲中國大陸政府不要仗著自己的軍事力量，到處秀肌肉妨害地區和平。

【12:50】據路透社報道，消息人士指出，7日上午約有10艘解放軍與台灣的軍艦停留在台灣海峽中線附近，多艘解放軍艦數度進逼中線，台灣海軍一直在附近監視。消息人士稱，截至目前為止雙方表現克制。這名人士形容雙方在中線附近對峙，有如「貓捉老鼠」，「一方試圖越過中線，另一方擋住去路，迫使對方處於不利位置，最終退回到另一方」。

【12:44】據東部戰區微信公眾號，東部戰區7日按計劃，繼續於台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。東部戰區在2日晚上表示，在當晚起在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓。

【11:45】台軍旗下的的軍聞社報道指，因應解放軍軍演，台海軍海鋒大隊官兵24小時加強戒備，透過聯合情監偵，以岸置雄風二型反艦飛彈待命追瞄，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態。

台海軍海鋒大隊演練上彈。（軍聞社）

【11:40】台軍方7日表示，上午持續偵獲多批解放軍機、艦及無人機，在台海周邊活動，進行海空聯合演習，模擬對台灣本島及台軍海上艦船實施攻擊，期間亦運用無人機闖入外島地區。

【10:55】據央視6日報道，大陸國防大學教授孟祥青表示，這次解放軍軍演徹底打破了所謂的「海峽中線」，「『海峽中線』我們從來不承認，在解放軍的眼裡沒有甚麼『海峽中線』」。孟祥青又表示，演訓所起到的效果，歸根結底一句話：「為未來早日實現國家統一創造了條件，同時也塑造了有利戰略態勢」。

【10:22】據台媒中央社報道，台陸軍將於9日、11日出動78門155榴彈砲、6門120迫砲，於屏東楓港一帶進行重砲射擊演練，以驗證部隊戰力。

【10:05】據台灣軍方6日晚間統計，截至當日下午5時止，有20架次解放軍軍機、14艘次解放軍艦在台海周邊演習。台灣軍方又發布海軍「馬公軍艦」及各式艦艇在東部海域監偵解放軍馬鞍山號艦影片。根據影片，可見台方船艦行駛在解放軍艦前方，距離非常近。

台灣軍方發布海軍「馬公軍艦」及各式艦艇在東部海域監偵解放軍馬鞍山號艦影片。（影片截圖）

台灣軍方發布海軍「馬公軍艦」等艦艇監偵解放軍馬鞍山號艦影片：

【9:50】據台媒中央社報道，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應邀訪台，班機在7日早上抵達。龔薩福呼籲中共停止在台海一帶所有軍演，不能以美國眾議院議長裴洛西訪台作為軍演藉口。

【9:45】台灣總統蔡英文6日晚間在Facebook表示，中國大陸不負責任持續造成台海及區域威脅，27位駐外大使在第一時間向世界各國主流媒體發聲，向國際表達台灣捍衛主權、堅守民主自由的決心。

【9:32】據台灣陸軍金門防衛指揮部（下稱金防部）消息，6日晚上再發現2批共3架次的大陸無人機，飛入金門及北碇地區禁限制水域上空。這是解放軍宣布軍事演習以來，連續4天「夜擾」金門；駐軍發射2枚信號彈警示，並持續保持監控及高度警戒。從8月3日至6日晚，解放軍共有11批、18架次無人機飛入金門。

台灣航管局發布公告稱，解放軍軍演區新增一處。（01製圖／Google Maps）

8月6日--------

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8月5日--------

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8月4日--------

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