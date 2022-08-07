Pink Floyd創始人稱台灣是中國的一部分　諷CNN主持：去讀書吧

英國知名搖滾樂隊Pink Floyd聯合創始人、歌手羅傑·沃特斯（陸譯：羅格·沃特斯；Roger Waters）近日接受美國媒體《CNN》訪問時稱，台灣是中國的一部分，他對主持人邁克爾·史默克稱：「如果你不知道，那麼你讀書讀得還不夠。去讀讀書吧。」



美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。中國外交部5日針對佩洛西及其直系親屬依法採取制裁措施。

官方媒體《環球網》今（7）日報道，一段涉及中國與台灣地區關係的採訪影片在Twitter（推特）上引發關注。這段採訪來自美國有線電視新聞網（CNN），對話二人分別是英國知名搖滾樂隊Pink Floyd聯合創始人、歌手羅格·沃特斯，以及CNN主持人邁克爾·斯默爾科尼什（Michael Smerconish）。

影片開始，主持人問到沃特斯巡演中那些「很明顯的政治元素」，比如佈景屏幕曾出現的指責美國總統拜登是「戰爭犯」的蒙太奇圖像，對此沃特斯談及當前俄烏衝突，回答：「嗯，他（拜登）是在火上澆油，這是巨大的犯罪，為什麼美國不去鼓勵澤連斯基去談判，以避免這場可怕戰爭的發生呢？」

隨後二人還談到關於中國與台灣地區的關係，沃特斯當面反駁CNN主持人稱：「台灣是中國的一部分」，他告誡主持：「如果你不知道，那麼你讀書讀得還不夠。去讀讀書吧。」

Let me tell you about my sit-down yesterday with the one and only @rogerwaters - 9min from now @SXMPOTUS @SIRIUSXM pic.twitter.com/nnkUMJdddx — Michael Smerconish (@smerconish) August 5, 2022

平克佛洛伊德（Pink Floyd）整合迷幻和太空搖滾，將實驗、敘事性豐富的前衛搖滾，以及運用哲學性的詞藻，摸索出前衛搖滾的未來，造就了流行音樂史上傳奇。

自1967年組隊以來至2014年底的最後一張專輯《The Endless River》，47年以來，平克佛洛伊德歷年專輯的全球累積銷售量超過二億張，其中加總停留美國告示牌881週的傳世經典《The Dark Side Of The Moon》、史上最偉大的概念專輯《The Wall》影響後世。分別入籍美國《搖滾名人殿堂》和英國《音樂名人堂》的至尊榮耀、滾石雜誌和VH1頻道的《史上百組經典藝人》、Q雜誌《史上最偉大的樂團》名單。

英國樂隊 Pink Floyd於2005年7月2日在英國倫敦海德公園的「Live 8 London」舞台上。（Getty Images）