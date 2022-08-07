Pink Floyd創始人稱台灣是中國的一部分 諷CNN主持：去讀書吧
英國知名搖滾樂隊Pink Floyd聯合創始人、歌手羅傑·沃特斯（陸譯：羅格·沃特斯；Roger Waters）近日接受美國媒體《CNN》訪問時稱，台灣是中國的一部分，他對主持人邁克爾·史默克稱：「如果你不知道，那麼你讀書讀得還不夠。去讀讀書吧。」
美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。中國外交部5日針對佩洛西及其直系親屬依法採取制裁措施。
官方媒體《環球網》今（7）日報道，一段涉及中國與台灣地區關係的採訪影片在Twitter（推特）上引發關注。這段採訪來自美國有線電視新聞網（CNN），對話二人分別是英國知名搖滾樂隊Pink Floyd聯合創始人、歌手羅格·沃特斯，以及CNN主持人邁克爾·斯默爾科尼什（Michael Smerconish）。
影片開始，主持人問到沃特斯巡演中那些「很明顯的政治元素」，比如佈景屏幕曾出現的指責美國總統拜登是「戰爭犯」的蒙太奇圖像，對此沃特斯談及當前俄烏衝突，回答：「嗯，他（拜登）是在火上澆油，這是巨大的犯罪，為什麼美國不去鼓勵澤連斯基去談判，以避免這場可怕戰爭的發生呢？」
隨後二人還談到關於中國與台灣地區的關係，沃特斯當面反駁CNN主持人稱：「台灣是中國的一部分」，他告誡主持：「如果你不知道，那麼你讀書讀得還不夠。去讀讀書吧。」
Let me tell you about my sit-down yesterday with the one and only @rogerwaters - 9min from now @SXMPOTUS @SIRIUSXM pic.twitter.com/nnkUMJdddx— Michael Smerconish (@smerconish) August 5, 2022
平克佛洛伊德（Pink Floyd）整合迷幻和太空搖滾，將實驗、敘事性豐富的前衛搖滾，以及運用哲學性的詞藻，摸索出前衛搖滾的未來，造就了流行音樂史上傳奇。
自1967年組隊以來至2014年底的最後一張專輯《The Endless River》，47年以來，平克佛洛伊德歷年專輯的全球累積銷售量超過二億張，其中加總停留美國告示牌881週的傳世經典《The Dark Side Of The Moon》、史上最偉大的概念專輯《The Wall》影響後世。分別入籍美國《搖滾名人殿堂》和英國《音樂名人堂》的至尊榮耀、滾石雜誌和VH1頻道的《史上百組經典藝人》、Q雜誌《史上最偉大的樂團》名單。
Musician Roger Waters: "They're not encircling Taiwan, Taiwan is part of China, and that's been absolutely accepted by the whole of the international community since 1948, and if you don't know that, you're not reading enough. Go and read about it."— mhar4 述而不作 (@mhar4) August 7, 2022
This is where we are. pic.twitter.com/eeec0FOXx7