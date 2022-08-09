慶祝回歸25周年　內地港生繪作藝術展覽在港舉行

近日，「慶祝香港回歸25周年-內地港生同心繪作藝術展覽」在賽馬會鯉魚門創意館展出。展覽包括各內地高校香港學子的參賽作品，以及每個聯合主辦團體的特別作品，展期直至8月31日結束。



展覽開幕暨頒獎典禮8月7日下午2時開始，策展人、星學匯會長林展鵬及秘書長伍文彬表示，是次展覽內地港生組及公開組收集逾千張作品，作品均展現出每一位同學將他們腦海中的香港過去、現在與未來，活現於畫紙上。他們又指，報考內地高校的人數連續三年呈現增長，顯示內地升學港生在本地升學以外的首選，反映內地求學對本港中學生的吸引力愈來愈大，內地港生群體展現的風采也愈來愈受注目。

主禮嘉賓、中聯辦教育科技部處長方磊表示，是此展覽形式多樣、內容豐富、立意新穎，感受到內地港生對國家和香港深深的愛，並對內地港生和社會各界提出三點希望。一、希望內地港生繼續發揮好兩地的橋樑紐帶作用，當好宣傳大使，向香港社會、親朋好友講好中國故事，促進雙方的交流和合作；二、推動更多香港青年回內地求學，內地高校專業齊全，且有不少學科達到世界一流水平，同學可以結合個人興趣及國家發展的方向，到內地求學；三、社會各界繼續齊心協力支持港生到內地求學生活，在獎助學金等其他方面為港生發展提供全面保障。

內地港生同心繪作藝術展覽開幕暨同場舉辦頒獎典禮，由主禮嘉賓、各內地港生團體代表、支持機構代表向內地港生組及公開組得獎者頒發金、銀、銅及優異獎項，共產生31名得獎者。

是次展覽為慶祝香港特別行政區成立25周年及「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」實施10周年，由星學匯聯同北京高校香港學生聯合會、四川高校香港學生聯合會、武漢高校香港學生聯合會、武漢大學香港同學會、廣東高校香港學生聯合會、滬港同學會、蘇港學生聯誼會、山東大學港澳台學生發展協會、福建高校香港學生聯合會、天津高校香港學生聯合會、暨南大學香港學生聯合會，在中聯辦教育科技部指導下聯袂主辦，並已獲列入特區政府認可的慶祝活動。