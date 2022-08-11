木蘭風球｜山西中陽縣特大暴雨引發山洪　5人被洪水沖走失蹤

颱風「木蘭」昨日（10日）上午10時50分在廣東徐聞登陸後，一路向西北方向移動，今日（11日）凌晨4時半以熱帶風暴級在越南東北部沿海再次登陸，強度持續減弱。

受外圍環流影響，華南沿海及雲南南部有大雨或暴雨。

山西呂梁市中陽縣遭受今年以來最大的一次特大暴雨，暴雨引發山洪，有6名施工人員被洪水沖走，其中5人仍然失蹤。



昨晚10時至今早11時，山西中陽縣遭受今年以來最大的一次特大暴雨，最大降雨量為金羅鎮白草村，汛情最嚴重的鄉鎮為寧鄉鎮、金羅鎮，兩鄉鎮均有房屋倒塌、道路沖毀、車輛被沖、農田水毀、部分人員被困等災情。目前，該縣已經啟動防汛應急二級響應，全面展開防汛搶險救災工作。

中陽縣的特大暴雨引發山洪，導致寧鄉鎮、金羅鎮受災嚴重，其中金羅鎮一高速在建工地，6名工人被山洪沖走，已搜救出一人，生命體徵平穩，仍有5人失蹤。

中陽縣的特大暴雨引發山洪。（影片截圖）

今晨6時，中央氣象台解除颱風藍色預警，惟「木蘭」的殘餘環流仍為華南沿海及雲南南部帶來一定的風雨影響。

今明兩天，雲南南部、廣西南部、廣東南部等地仍有大雨或暴雨，局地大暴雨；山東北部和東部、河北南部、山西中部等地有中到大雨，局地暴雨，並伴有短時強降水、局地雷暴大風等強對流天氣。

13日至15日，西北地區東部、華北、黃淮及東北地區的部分地區先後出現中到大雨，山西北部、河北中北部、遼寧、吉林以及山東等地局地有暴雨或大暴雨；17日至19日，西北地區東部、華北以及東北地區等地將有一次明顯降雨天氣過程。

氣象專家提醒，受降雨影響，陝西、山西、河北、山東等局地可能發生地質災害、山洪、中小河流洪水等次生災害。