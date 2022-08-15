疫情｜內地增2312宗本土個案海南佔半　海口及東方延長靜態管理

國家衛健委公布，內地昨日（14日）新增2312宗新冠肺炎本土病例，海南省續佔最多，共有1162宗。



內地昨日新增692宗本土確診病例，海南582宗，西藏69宗，廣東12宗，浙江8宗，福建6宗，青海3宗，內蒙古2宗，重慶2宗，四川2宗，上海1宗，江蘇1宗，江西1宗，河南1宗，陝西1宗，新疆1宗，含48宗由無症狀感染者轉為確診病例（西藏24宗，海南13宗，浙江6宗，廣東2宗，四川1宗，青海1宗，新疆1宗）。無新增死亡病例。

昨日新增1620宗本土無症狀感染者，海南580宗，西藏523宗，新疆343宗，江西52宗，兵團40宗，浙江28宗，湖北10宗，內蒙古9宗，四川6宗，青海6宗，上海5宗，河北4宗，廣東4宗，廣西3宗，陝西3宗，福建1宗，河南1宗，重慶1宗，雲南1宗。

海南海口市及東方市分別發布延長全域靜態管理時間的通告，海口市將靜態管理時間延長至8月16日凌晨1時，東方市全域靜態管理時間延長至8月17日24時。

西藏拉薩市則宣布，至8月15日凌晨3時的拉薩主城區消殺管理時間，再延長三天至8月18日凌晨3時，在拉薩主城區以社區網格為基本單位，開展多輪全員核酸篩查。

新疆烏魯木齊市則宣布，自8月15日早上8時起，重點城區延長臨時性靜態管理措施，時間暫定為五天。