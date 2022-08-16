大陸宣布制裁「台獨」頑固分子　蕭美琴林飛帆等7人列入清單

中共中央台辦發言人今日（16日）宣布對新列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁，其中包括台灣駐美代表蕭美琴等7人。



中共中央台辦發言人公布，蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的「台獨」頑固分子，對他們及前已公布的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮採取以下懲戒措施：禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。

發言人又公布，決定對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和香港、澳門特別行政區。

發言人指出，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在佩洛西竄台期間表現尤為惡劣，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。大陸方面絕不容忍任何分裂國家的行徑，絕不容任何外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

發言人指出，今天公布的「台獨」頑固分子名單，不是清單的全部。中方正告「台獨」頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」分裂分子的害台本性，自覺與「台獨」分裂分子劃清界線，堅決抵制、反對「台獨」分裂活動。

新列入「台獨」頑固分子清單的7人包括台灣駐美代表蕭美琴、台灣國家安全會議秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、立法委員柯建銘、民進黨副祕書長林飛帆、時代力量黨主席陳椒華、立法委員王定宇。以上7人除陳椒華外，均為民進黨人士。