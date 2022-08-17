九合一選舉｜國民黨提名侯友宜、盧秀燕逐連任　朱立倫：最強母雞

國民黨中常會今天提名台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜競選連任，黨主席朱立倫表示，今天徵召最強的母雞、也是現任最傑出的直轄市長；侯友宜滿意度最高、盧秀燕則是政績獲肯定。



國民黨今天下午召開中常會通過第12梯次的縣市長提名作業，宣布徵召盧秀燕、侯友宜競選連任，2人也到現場接受提名，朱立倫舉起盧秀燕與侯友宜的手，高喊當選、國民黨勝利等口號，氣氛非常熱烈。

朱立倫表示，今天是國民黨最後一梯次的縣市長提名，徵召2位最強的母雞，也是現任最傑出的直轄市長；侯友宜過去將近4年來，在新北市的政績卓越，滿意度最高，是國民黨最滿意、支持的市長，努力的成果不只在新北市，全台各地也對侯友宜非常肯定。

（國民黨）

朱立倫說，國民黨徵召侯友宜競選新北市長連任後，一定可以獲得新北市民的肯定，他作為前任的新北市長，要非常驕傲的告訴大家，國民黨提名最優秀的市長參選人，實實在在做事，讓人民能安居樂業，讓大家過好日子，而這也是國民黨要做的事情。

他稱，盧秀燕則讓人看到最偉大的女性力量，在台中這幾年來不管是公共建設、到市民的健康、空污的改善等政績，都獲得市民最高的肯定，國民黨在台中市有強大的民意支持，就是盧秀燕帶領的團隊，獲得肯定。

他指出，盧秀燕不但是最強的母雞，還要帶領國民黨10位女性縣市長參選人，讓大家看到國民黨女性的力量是最偉大的。他說，今天完成12梯次的縣市長提名，國民黨一定要勝利，在侯友宜、盧秀燕2位最強的母雞的帶領下，國民黨一定要勝利。