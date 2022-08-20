疫情｜內地增2169宗個案海南佔半數　甘肅51歲衛健局局長因公殉職

國家衛健委通報昨日（19日）新增2169宗新冠肺炎感染個案，有578宗確診，1591宗無症狀感染，過半新增本土感染仍來自海南，共新增1,201宗，疫情仍嚴峻。



7月疫情嚴峻的甘肅疫情逐漸得到控制，但甘肅省酒泉市瓜州縣委衛健工委書記、衛健局局長石金龍13日做疫情防控工作時，因突發疾病去世，得年51歲。



內地19日新增本土確診個案有578宗，海南469宗、陝西33宗、西藏22宗。 另新增本土無症狀感染個案1591宗，海南732宗、西藏501宗、新疆184宗。

19日，海南省政府指，疫情蔓延勢頭得到遏制，疫情總體可控，呈穩中向好趨勢。已有超過10萬遊客有序離島。13，國務院副總理孫春蘭曾抵達海南島指導疫情防控工作。孫春蘭當時稱，因疫情滯留海南的大約15萬名旅客，要求有關方面正積極推進離島返程，要做好滯留旅客的服務保障工作，

海南省政府周四強調，三亞市疫情已出現好轉跡象，三輪核酸檢測驗出的陽性人數，持續呈現下降趨勢；高風險區人群陽性數字持續下降，集中隔離點檢出陽性比例逐步上升。

不過，《央視新聞 》報道則提到，海南大學、海南師範大學、海南醫學院和海南中學、海南師範大學附屬中學等多所大學與中學，延後返校和註冊時間到9月3日至9月17日間，許多院校預計在8月底以線上教學的形式開課。

《澎湃新聞 》報道，甘肅省酒泉市瓜州縣委衛健工委書記、衛健局局長石金龍在疫情防控工作期間，因突發疾病搶救無效，8月13日11時58分因公殉職，英年51歲。

微信公眾號「瓜州發布」15日消息稱，作為瓜州縣新冠肺炎疫情聯防聯控領導小組指揮部副總指揮，石金龍每天早出晚歸，已經有600多個日夜沒有睡過一個囫圇覺。面對疫情防控嚴峻形勢，他始終奮戰在抗擊疫情第一線。

瓜州發布稱，自擔任縣衛健局局長以來，石金龍帶領衛健系統700餘名工作人員奮戰在流調溯源、核酸檢測、隔離管控、醫療救治等關鍵崗位上，完成核酸檢測76.8萬人份，新冠病毒疫苗接種32.7萬劑次，提升全縣16個發熱預檢門診、2個核酸實驗室、1個集中救治定點醫院、1個後備救治定點醫院的應急處置能力和5個集中隔離點規範化管控能力，有效保障全縣疫情防控工作。

「瓜州發布」稱，中共瓜州縣委、瓜州縣人民政府決定追授石金龍「瓜州縣優秀共產黨員」瓜州縣新冠肺炎疫情防控工作先進個人稱號。