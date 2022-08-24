李克強與荷蘭首相呂特視像會晤　祭加強貿易等合作

據官媒央視《新聞聯播》周二（23日）報道，國務院總理李克強當日下午在中南海紫光閣同荷蘭首相呂特舉行視像會晤。



根據報道，李克強表示，中荷都是開放型經濟體，也是重要合作夥伴。今年適逢中荷建交50週年，中方高度重視發展中荷關係，兩國元首互致了賀電。中方願同荷方一道，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係取得更多成果，為兩國人民謀取更大福祉。

李克強與荷蘭總理視像會晤。（《新聞聯播》）

李克強指，中方願同荷方增進政治互信，發揮互補優勢，深挖合作潛力，加強對話溝通，在相互尊重、平等相待基礎上，持續深化經貿、交通、創新、應對氣候變化等領域的務實開放合作，妥善處理分歧。中方歡迎荷方更多優質農產品進入中國市場，願在做好防疫工作的同時增加雙方直航航班，促進兩國人員往來和交流合作。荷蘭是歐洲重要國家，中荷之間良好的關係與合作不僅有利於雙方，也有利於中歐關係健康穩定發展。

呂特表示，荷中具有特殊關係，兩國友誼不斷深化。荷方願同中方一道，以兩國建交50週年為契機，進一步加強雙邊貿易、交通、農業、應對氣候變化等領域合作，促進人員往來，增進雙多邊各領域對話溝通，推動荷中關係更好發展。

報道提到，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。