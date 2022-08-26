中國女排戴口罩對戰伊朗惹議　網民憂供氧不足危害身體

正在菲律賓參加2022年女排亞洲盃的中國女排代表隊，日前與伊朗女排的比賽過程中全程戴口罩，畫面在內地網絡引發熱議，有網民感到震驚，認為戴口罩劇烈運動供氧不足，會危害健康，甚至直呼「多麼嚴重的一場災難」。

微博意見領袖「@石述思」就說，他兩天做了三次核酸，「但想想戴着口罩為國奮戰的女排姑娘，也就釋然了。」 ​​​



有網民提及，自疫情爆發以來，中國已發生過多宗民眾為防疫戴口罩運動，最終送院搶救、甚至猝死的事件。

不少網民表示：

「應該穿大白服比賽更安全，建議推廣全宇宙！」

「成了笑話」

「連着做六天了，唉」

「如果口罩可以焊接」

「瘋狂的年代」

「曾經的女排精神！」



石述思稱他看到女排戴口罩，對對兩天做三次核酸已感釋然。（微博@石述思）

據官媒央視《今日亞洲》節目日前曾播放韓國延世大學一項實驗，發現佩戴高性能口罩劇烈運動會增加身體心肺負擔。研究人員表示，口罩被浸濕後，人的呼吸能力會下降10%至20%，心肺功能只能發揮60%至70%。換言之，佩戴高性能口罩劇烈運動，再加上口罩被浸濕後未及時更換，對心肺正常功能影響頗大。

去年7月的東京奧運期間，巴西有排球員戴口罩比賽也曾引起關注，一度登上內地多間傳媒。《紅星新聞》當時報道指，這是「奧運賽場罕見一幕」。