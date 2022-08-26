再有美議員訪台　解放軍東部戰區宣布在台島周邊實戰化演練

蔡英文8月26日接見美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）。解放軍東部戰區周五（26日）表示，近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練；這是根據台海形勢變化組織的常態化軍事行動。戰區部隊指出，將持續練兵備戰，堅決捍衞國家主權安全和台海地區和平穩定。



解放軍此前宣布，26日至27日（周五至周六），將在福建沿海進行實彈射擊訓練。相關演訓區域位於平潭島附近，也是距離台灣最為接近的區域之一。



蔡英文8月26日上午接見訪台的美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）。蔡英文稱，美國國會議員相繼訪台，強化台灣自我防衛的決心。台灣盼加強美台之間的半導體合作、以及共同捍衛區域安全。

中國駐美大使館則批評，美方不想見到台海穩定，不遺餘力挑起雙方對抗，干涉中國內政。

據「福建海事」微信公眾號（24日）發布的消息，莆田海事局此前發布航行警告，8月26日早上6時到晚上9時、8月27日早上6時到晚上9時，將在福建福清市沙埔鎮目魚島附近海域、莆田市南日鎮東月嶼附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶進入。

解放軍宣布，26日至27日（周五至周六），將在福建沿海進行實彈射擊訓練。（「福建海事」微信公眾號）

解放軍南部戰區微信公眾號25日則發布消息稱，南部戰區海軍航空兵近日組織數十架各型戰機晝夜出動，在南海某空域展開空對空飛彈實射訓練，先後發射飛彈數十枚。