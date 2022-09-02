美國當舖收到南京大屠殺彩色照片　紀念館：正在聯繫核實

日前一間美國當舖的老闆稱收到一本內有30多張南京大屠殺彩色照片的二戰時期相冊，委託人要求當鋪幫忙賣出，稱是家族流傳下來。對此南京大屠殺紀念館表示，正設法聯繫對方核實訊息。



據了解，南京大屠殺的照片留下的數量非常稀少，當舖老闆埃文．凱爾（Evan Kail）表示，他估計價格會非常非常非常昂貴，但他不打算買入也不打算賣給私人收藏家，而是希望聯繫博物館，將這些照片保存公開，讓人們需要通過保留歷史，去學習和討論歷史。



江蘇新聞廣播報道，該當舖位於美國明尼蘇達州明尼阿波利斯。老闆凱爾在影片中稱，自己收到了一本要求寄售的二戰時期相冊。是委託人家族流傳下來的，他打開後發現裡面有30餘張記錄日軍犯下南京大屠殺罪行的彩色照片。

凱爾根據相冊推測該攝影師應該在1937年、1938年到中國和東南亞，一開始相冊裡有許多風景畫，但隨後二戰爆發，相冊裡出現30餘張南京大屠殺現場的彩色照片。

凱爾表示，（這些照片）是他職業生涯中見過的最令人厭惡的東西。他表示，由於南京大屠殺照片留下的不多，許多證據都被日軍銷毀，因此他預估這些照片會非常非常昂貴。但凱爾不打算買下或賣出，更希望能聯繫博物館，將歷史公開。

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凱爾在影片中稱，南京大屠殺是人類最惡劣的暴行之一。他表示，自己大學時主修日本研究，因此學習過關於南京大屠殺內容。「要知道還有人否定發生過南京大屠殺，那些人的理由是沒有什麼證據。」他認為人們需要通過保留歷史，去學習和討論歷史，才能從錯誤中汲取教訓。凱爾也在Twitter上先公布了幾張相冊裏的黑白照片。

凱爾在Twitter公布的相冊照片：

江蘇新聞廣播報道稱，目前南侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館已經開始聯繫對方，並核實相關訊息。