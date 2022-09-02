推動健康碼互通互認　國家衛健委：已實現一省一碼，資料全國共用

9月2日，國家衛生健康委規劃司司長毛群安透露，國家衛健委正在會同相關部門，不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控的同時，最大程度便利大家正常通行。



國家衛健委稱，經過不斷努力，已實現全國一省一碼，賦碼資料全國共用，便利群眾安全有序出行，助力復工達產。考慮到為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地需要以快制快，因時因勢及時調整疫情防控措施。目前，國家衛健委正在會同相關部門，不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控的同時，最大程度便利大家正常通行。

國家衛健委表示，疫情以來衛健委會同相關部門建立完善跨部門「大資料」 共用機制，並向各地及時分發多部門比對形成的風險人員資料，為各地開展「網格化」 管理提供基礎資料，支撐做到「 四早」、「四清」。

國家衛健委稱，全行業近年來大力發展「互聯網 + 醫療健康」，已經成為醫療健康服務體系的重要組成部分，也為疫情防控提供了新的工具箱和途徑。疫情期間，「互聯網 + 醫療健康」發揮突破時空限制、免接觸的優勢，在保障患者特殊時期就醫需求，降低患者感染風險方面發揮重要作用，也開闢了線上抗疫「第二戰場」。