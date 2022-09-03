陸無人機飛金門投垃圾袋裝「榨菜+滷蛋」　台媒體人：明顯挑釁

9月2日陸用航拍無人機現身金門烈嶼，更投放垃圾袋裝「榨菜+滷蛋」包裹。投擲者微博網民「泉州機長」2日更上傳86秒影片，介紹無人機投擲過程，包裹中還放上一封信，，自嘲大陸生活條件差、吃不起茶葉蛋跟榨菜，特別送上大禮，「慰問前線守軍，兩岸人民永遠是一家人」。



對此，台灣資深媒體人黃暐瀚在臉書發文表示，榨菜跟滷蛋一起丟過來，涵義就是「榨蛋」（音同「炸彈」），挑釁意味明顯。台媒《TVBS》採訪台灣軍事專家舒孝煌，他則表示，不能排除無人機帶來的威脅，若投擲爆裂物更可能危害前線官兵，他呼籲台灣一定要有警覺性。



台灣陸軍金門防衛指揮部稱，9月2日發現至少2批2架次無人機飛入，並立即驅離。但當日下午台灣守軍於貴山海灘附近巡查時，發現以垃圾袋包裹的食品，疑似是遭驅逐不明無人機投擲。

經查，該包裹是微博網民「泉州機長」利用無人機投放，他更在2日上傳一段影片，內容可見他開車前往廈門海邊，在無人機上安裝空投裝置，並將茶葉蛋、榨菜放入紅色塑膠袋內。

「泉州機長」在包裹中同時附上一封信，自嘲大陸生活條件差、吃不起茶葉蛋跟榨菜，「這是我們大陸最珍貴的食物，平時自己都捨不得吃，各位台灣同胞，這是我們最真誠的禮品哈哈。所以特別送上大禮，慰問前線守軍」更稱「兩岸人民永遠是一家人。」

據了解，台灣政論節目曾嘲諷大陸民間經濟狀況，稱大陸民眾吃不起茶葉蛋和榨菜，在內地引起輿論譁然，許多內地網民更時常以此事揶揄台灣。

但對於投擲榨菜和滷蛋的行徑，台灣資深媒體人黃暐瀚在FB發文表示，榨菜跟滷蛋一起丟過來，表面上是嘲諷台灣曾發生的「茶葉蛋事件」與「涪陵榨菜事件」，但榨菜跟魯蛋一起丟過來，其中的涵義就是「榨蛋」（音同「炸彈」），挑釁意味非常明顯。

國防院中共政軍作戰所副研究員舒孝煌：「例如說彈藥庫、油庫、發電廠等等，進行攻擊都有可能造成一些危險。」

台媒《TVBS》則聯繫台灣軍事專家舒孝煌，他表示，「未來也有可能投擲其他的東西，也許是宣傳單，也許是其他的有政治意象，可以打認知戰的物品，有可能在作戰的時候投擲武器。」





台媒《ETtoday》報道，金門獅嶼9月1日中午12時3分又見對岸航拍無人機，台灣陸軍金門防衛指揮部（金防部）示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。報道指，這是台灣駐守部隊首度擊落大陸無人機。