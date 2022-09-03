成都封鎖｜核酸系統崩潰居民雨中排長隊苦等　女子曬11部雪櫃惹議

四川成都宣布1日到4日在全市開展全員核酸檢測，全體居民原則居家，被指形同封鎖，2日晚間，網民反映成都核酸檢測系統崩潰，需等待4至5分鐘才能掃碼一個人，許多人在雨中苦等幾小時，更有人在排隊時大打出手。

此外。成都居民囤菜的畫面登上海內外社交平台引發熱議，許多民眾憂心會否出現物資短缺，一女子在網絡上曬家中的11部雪櫃，引發反應兩極。



成都1日宣布全體居民原則居家且要開展全員核酸檢測，但核酸系統卻多次崩潰，更有人因不想排隊大打出手。成都市民也在微博上分享「5到10分鐘才能掃一人」、「排隊排到快崩潰」、「前幾天已經崩過了，今天又崩了」、「換了一個檢測點，但因為系統崩潰做不了」。2日晚間成都市部分地區晚間下雨，居民更只能在雨中苦等。

網傳的照片可以看到拿著傘排隊的人龍，和許多因為核酸系統崩潰懷疑是因為網絡問題而舉起手機找訊號的義工和民眾。

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《大丫鬟》、《北京愛情故事》的編劇李亞玲2日在微博發文指出，當晚從7點26分開始排隊做核酸，一直排到近11時沒做成。

她指出，自己中途排了兩個小時後又冷又累，回去加了件衣服，拎了個小板凳回去繼續排。李亞玲指出，中途義工不停地過來解釋，今天新換的系統故障掃不起碼，要四五分鐘才能掃一個碼……到十時過，眼看著已經下雨了，很多人還穿著短袖短褲，而且都沒帶傘，冷得瑟瑟發抖。

最後社區終於通知大家：開學在即需要5天5檢才能上學的學生繼續檢測，其他人暫時回家，明天如果需要離開小區的，憑出入證和48小時內的核酸報告進出。李亞玲指出，自己最終也沒做成核酸拎著小板凳，淋著雨回家了。

她質疑，「我還是想不明白，2000萬人每天全員核酸的科學性和必要性在哪裡？我不是躺平派，但我只支援科學抗疫。」李亞玲言論在網絡上引發熱議。此外對於提供核酸系統平台的東軟集團亦有許多批評之聲，「東軟」一詞也登上微博熱搜。

成都全市「原則居家」 市民搶購物資

成都市1日宣布，至下周日（4日）在全市開展全員核酸檢測，全體市民「原則居家」。每戶居民每天可安排一人憑24小時內核酸陰性證明，外出一次就近採購生活物資；市民非必要不離開成都，確有特殊需要，需持24小時內核酸陰性證明才能離開。

由於「原則居家」公布時間距離正式實施尚有6個小時，大批市民都到超市或菜市場搶購食物及生活物資，不少網民更在微博上載自己搶購物資的照片。

《每日經濟新聞》報道，面對「缺菜」的擔憂，成都下轄縣級彭州市農業農村局對媒體披露，當前全市在田蔬菜面積約6萬畝，成熟期近2萬畝，日產約600噸。2020年，成都蔬菜播種面積穩定在260萬畝左右，產量穩定在600萬噸左右，葉菜自給率達到100%。但許多網民指出，並非產量的問題而是物資配送和超市買不買得到問題。

成都「原則居家」消息一出，居民瘋搶物資：

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9月1日，一位成都女子在網絡曬出自己家裡有11部雪櫃的影片，在疫情封鎖期間引發網民兩極反應。影片中，女子拿著儲物籃，各個房間內打開數部雪櫃拿食物。

該女子表示，影片中一共是三套房子，兩套打通的。自己和老公一套，父母一套，孩子和保姆一套。房子有20年了，家裡老人甚麼都不捨得丟，這麼多年來只能靠不停買雪櫃來儲存，現在一共有11部雪櫃了。

該女子提到，疫情期間，有這麼多雪櫃，也不缺物資，就是有些耗電。她強調，自己也就是記錄一下希望疫情能早日結束，回歸正常生活。但部分網民認為在疫情期間大家對物資恐慌的時候炫耀不妥；但亦有網民認為有11部雪櫃，「就不愁沒辦法囤物資了。」