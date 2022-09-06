四川地震．持續更新｜震區成立新冠防疫組　全覆蓋開展核酸檢測

四川甘孜州瀘定縣昨日（5日）中午12時52分發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。

此次地震共造成66人遇難，其中甘孜州遇難38人，雅安市遇難28人，另有15人失蹤。另有253人受傷（其中危重傷5人，重傷70人）。



【16:40】官方通報指，此次地震共造成253人受傷（其中危重傷5人，重傷70人）。當局調派16名公衛專家指導災區疫情防控和飲用水監測，成立瀘定、石棉新冠疫情防控組，全覆蓋開展核酸檢測。

截至6日早上10時，共發生3.0級及以上餘震10次，其中4.2級1次、3.0—3.9級9次。

【16:10】截至今日（6日）下午4時，此次地震共造成66人遇難，其中甘孜州遇難38人，雅安市遇難28人，另有15人失蹤。

【13:00】截至今日（6日）早上7時，此次地震共造成65人遇難及248人受傷。甘孜州報告37人遇難、失聯12人，已收治傷員170人，其中重傷56人。雅安石棉縣共接報28人遇難，78人受傷，其中危重5人，重傷12人、輕傷61人。

【10:45】據甘孜州委辦公室，地震已致當地37人遇難、失蹤12人，已收治傷員170人（重傷56人）。

經初步核查，地震涉及瀘定、康定、九龍、雅江、丹巴5縣（市），房屋、道路、水利、電站、通信、旅遊、農業、生態等基礎設施受損嚴重。已初查民房垮塌243間、受損13010間，公共建築垮塌2棟、受損142棟，賓館、酒店、民宿等垮塌4棟、受損307棟。

多條交通幹道嚴重受損，其中省道S434線磨西鎮往瀘定方向出場口路基垮塌斷道約50餘米、開裂約50餘米，省道S217線金光村路基全幅垮塌約100米、受損約150餘米。

此外，1座中型水庫水電站、6座小型水庫水電站一般嚴重受損，瀘定縣供水工程震損7處。瀘定縣冷績、磨西、得妥、德威、興隆、燕子溝6個鄉鎮，九龍縣灣壩鎮，雅江縣牙衣河鄉停電。

【10:30】各種救援細節陸續曝光，昨日下午5時許，救援人員在震中磨西鎮一間酒店發現一名被困者。被困者被三樓樓板垮塌壓在二樓，被發現時躲在辦公桌下，成跪立狀態。8名救援人員成功將其救出。

昨日下午2時許，240名特警率先抵達磨西鎮開展救援工作，發現一名男子被埋在倒塌的房屋下，動彈不得，傷勢嚴重，身體非常虛弱。由於大型救援機具無法進入，特警一行只能徒手刨土救人，30餘分鐘後成功將男子從廢墟裏刨出，送上救援車輛。

【10:20】四川統籌調派國家綜合性消防救援隊伍、武警和解放軍、專業救援隊、醫療救護等各類應急救援力量6500餘人，攜地震救援裝備分別趕赴瀘定縣、石棉縣地震災區開展應急救援工作。並緊急調度4架通航直升機、2架大型固定翼無人機趕赴瀘定縣、石棉縣，開展災情偵察、搶險救援。

【10:15】瀘定縣副縣長謝旭稍早前表示，救援醫療人員已陸續到達震中磨西鎮和燕子溝鎮；救援力量基本到達瀘定縣得妥鎮和德威鎮，有的已經到村挨家挨戶搜救。

【10:10】據央視新聞，截至6日早上5時50分，石棉縣共接報28人遇難，78人受傷，受傷人員均已送往醫院救治。受傷人員之中，危重5人，重傷12人、輕傷61人。

【10:00】位於震中附近的成都山地災害與環境研究所貢嘎山高山生態系統觀測試驗站受損嚴重，目前確認1名人員不幸遇難、3名人員受傷。遇難者為在站參與科研工作的中國科學院大學碩士研究生劉某。

【9:45】台灣總統府發言人張惇涵轉達蔡英文的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，盡早恢復正常生活。張惇涵表示，截至目前為止，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形。

【9:30】鑑於災情嚴重，國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部將國家地震應急響應級別提升至二級。

【9:15】截至6日早上7時，共記錄到3.0級及以上餘震10次，其中6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震1次，3.0-3.9級地震9次，目前最大餘震4.2級。