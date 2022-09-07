四川地震．持續更新｜增至72亡24失聯　石棉縣新發生4.5級地震

四川甘孜州瀘定縣前日（5日）中午12時52分發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。根據當局通報，目前此次地震共造成74人遇難，其中甘孜州遇難40人，雅安市遇難34人，另有26人失蹤。另有259人受傷（其中危重傷至少5人，重傷至少70人）。



【09:13】截至周二（6日）晚上9時，四川瀘定6.8級地震已造成74人遇難，其中甘孜州40人遇難、雅安市34人遇難。據甘孜州抗震救災指揮部消息，甘孜州40人遇難、14人失聯、170人受傷。

據雅安市應急管理局消息，雅安市34人遇難、12人失聯、89人受傷。其中，石棉縣34人遇難（新民鄉7人、王崗坪鄉21人、草科鄉6人），84人受傷（危重3人、重傷6人、輕傷75人），12人失聯（王崗坪鄉10人、草科鄉2人）；漢源縣5人受傷（重傷1人、輕傷4人）。

【07:04】「@中國地震台網速報」微博稱，截至周日（7日）7時，共記錄到3.0級及以上餘震13次，其中4.0至4.9級地震2次，3.0至3.9級地震11次，目前最大餘震4.5級。

【02:57】據中國地震台網正式測定，9月7日2時42分在四川雅安市石棉縣發生4.5級地震，震源深度11千米，震中位於北緯29.42度，東經102.16度。