四川地震．持續更新｜增至74死35失蹤　瀘定縣兩村逾千人被困

四川甘孜州瀘定縣前日（5日）中午12時52分發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。

根據當局通報，目前此次地震共造成74人遇難，其中甘孜州遇難40人，雅安市遇難34人，另有35人失蹤。另有259人受傷（其中危重傷至少5人，重傷至少70人）。



【17:50】氣象部門預計，7日夜間至9日早晨，震區將有一輪降雨過程，瀘定縣會頻繁出現降雨，特別是7日晚上開始，雨勢會進一步加強，局部地區有大雨。氣象部門提示，救援人員及災區群眾需警惕降雨可能引發滑坡、崩塌和泥石流等二次災害。受降雨影響，夜間這一帶氣溫會降到攝氏15度左右。

此外，當局在7日下午5時發布四川省山洪災害藍色預警，7日晚上8時至8日晚上8時，康定、瀘定、巴塘、得榮、鄉城、稻城、理塘、雅江、石棉等縣（市）可能發生山洪災害。其中瀘定、石棉等地受地震影響，部分山體鬆動，更需警惕降雨可能引發的山洪災害。

【17:30】據官方通報，截至7日下午2時，地震已經造成74人遇難，其中，甘孜州遇難40人，雅安市34人，另有35人失蹤。

【17:00】外交部發言人毛寧表示，自發生地震以來，俄羅斯等許多國家以各種方式向中方表示慰問，表示願為抗震救災提供支持和幫助。中方對此表示衷心感謝。

【15:40】地震發生後，瀘定縣得妥鎮大部分房屋受損，部分地段山體滑坡較為嚴重，灣東村飛水溝和銀廠溝兩條河流匯合處因山體滑坡造成堰塞湖，灣東村和紫雅場村約有上千名群眾被困。救援人員已從紫雅場村轉移出14名群眾，救治6名傷員。

【15:00】官媒《四川日報》公布，截至今日（7日）早上四川省、甘孜州在災區的救援力量，總計包括6990名救援人員、943部救援車輛、155部大型機械、41艘衝鋒舟及4架直升機等，甘孜州地震災區共設置41個集中安置點，現有安置群眾13232人。

【14:40】地震發生後，通往瀘石高速在建項目TJ6標大崗山工區的唯一進場道路大面積損毀，236名施工人員全部受困，3人受傷（其中1人重傷）。救援人員5日將3名傷員轉出。

內地《紅星新聞》報道稱，今日（7日）早上，其餘受困施工人員通過衝鋒艇全部安全轉出，並全部得到安置。

【09:13】截至周二（6日）晚上9時，四川瀘定6.8級地震已造成74人遇難，其中甘孜州40人遇難、雅安市34人遇難。據甘孜州抗震救災指揮部消息，甘孜州40人遇難、14人失聯、170人受傷。

據雅安市應急管理局消息，雅安市34人遇難、12人失聯、89人受傷。其中，石棉縣34人遇難（新民鄉7人、王崗坪鄉21人、草科鄉6人），84人受傷（危重3人、重傷6人、輕傷75人），12人失聯（王崗坪鄉10人、草科鄉2人）；漢源縣5人受傷（重傷1人、輕傷4人）。

【07:04】「@中國地震台網速報」微博稱，截至周日（7日）7時，共記錄到3.0級及以上餘震13次，其中4.0至4.9級地震2次，3.0至3.9級地震11次，目前最大餘震4.5級。

【02:57】據中國地震台網正式測定，9月7日2時42分在四川雅安市石棉縣發生4.5級地震，震源深度11千米，震中位於北緯29.42度，東經102.16度。