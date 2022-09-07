四川地震．持續更新｜增至82死35失蹤　黃金72小時剩最後2個鐘

四川甘孜州瀘定縣前日（5日）中午12時52分發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。

根據當局通報，目前此次地震共造成82人遇難，其中甘孜州遇難46人，雅安市遇難36人；另有35人失蹤、270人受傷（其中危重傷4人，重傷62人）。



9月8日----

【11:11】官媒央視消息，截至早上8時，地震已造成82人死亡，其中甘孜州瀘定縣46人死亡，雅安市石棉縣36人死亡。地震還造成35人失蹤、270餘人受傷（其中危重傷4人、重傷62人）。

【10:58】四川甘孜藏族自治州衛健委7日發布的《甘孜州應對新冠肺炎疫情應急指揮部公告（第23號）》引發爭議。內容顯示，「為確保受災群眾和參與救援人員身體健康和生命安全」，瀘定縣、海螺溝全域實施臨時管控，人員和車輛「只出不進」，暫不接受社會救援力量參與搶險救災。有網民認為本末倒置，違「人命至上」救災理念。

9月7日----

【22:52】據官媒央視報道，雅安市石棉縣新民藏族彝族鄉海子山村受災嚴重，由於當地餘震不斷，沿途不少路段山體出現滑坡，國務院抗震救災指揮部工作組工作組實地察看當地房屋倒塌受損情況，要求對受損房屋加快鑑定，及時加固修復，受損嚴重的從嚴管控，勸導群眾不擅自返回。

【18:49】涼山州森林消防支隊表示，下午4時在瀘定縣得妥鎮聯合村大橋發現疑似生命迹象。消防員利用生命探測儀探查生命體方位。生命探測儀顯示，探測地點下方2.5米到3米之間疑似有生命迹象。現場救援人員指，據初步探查，下面有3個人，有一輛貨車和一輛農夫車，還在進一步確認。

【17:50】氣象部門預計，7日夜間至9日早晨，震區將有一輪降雨過程，瀘定縣會頻繁出現降雨，特別是7日晚上開始，雨勢會進一步加強，局部地區有大雨。氣象部門提示，救援人員及災區群眾需警惕降雨可能引發滑坡、崩塌和泥石流等二次災害。受降雨影響，夜間這一帶氣溫會降到攝氏15度左右。

此外，當局在7日下午5時發布四川省山洪災害藍色預警，7日晚上8時至8日晚上8時，康定、瀘定、巴塘、得榮、鄉城、稻城、理塘、雅江、石棉等縣（市）可能發生山洪災害。其中瀘定、石棉等地受地震影響，部分山體鬆動，更需警惕降雨可能引發的山洪災害。

【17:30】據官方通報，截至7日下午2時，地震已經造成74人遇難，其中，甘孜州遇難40人，雅安市34人，另有35人失蹤。

【17:00】外交部發言人毛寧表示，自發生地震以來，俄羅斯等許多國家以各種方式向中方表示慰問，表示願為抗震救災提供支持和幫助。中方對此表示衷心感謝。

【15:40】地震發生後，瀘定縣得妥鎮大部分房屋受損，部分地段山體滑坡較為嚴重，灣東村飛水溝和銀廠溝兩條河流匯合處因山體滑坡造成堰塞湖，灣東村和紫雅場村約有上千名群眾被困。救援人員已從紫雅場村轉移出14名群眾，救治6名傷員。

【15:00】官媒《四川日報》公布，截至今日（7日）早上四川省、甘孜州在災區的救援力量，總計包括6990名救援人員、943部救援車輛、155部大型機械、41艘衝鋒舟及4架直升機等，甘孜州地震災區共設置41個集中安置點，現有安置群眾13232人。

【14:40】地震發生後，通往瀘石高速在建項目TJ6標大崗山工區的唯一進場道路大面積損毀，236名施工人員全部受困，3人受傷（其中1人重傷）。救援人員5日將3名傷員轉出。

內地《紅星新聞》報道稱，今日（7日）早上，其餘受困施工人員通過衝鋒艇全部安全轉出，並全部得到安置。

【09:13】截至周二（6日）晚上9時，四川瀘定6.8級地震已造成74人遇難，其中甘孜州40人遇難、雅安市34人遇難。據甘孜州抗震救災指揮部消息，甘孜州40人遇難、14人失聯、170人受傷。

據雅安市應急管理局消息，雅安市34人遇難、12人失聯、89人受傷。其中，石棉縣34人遇難（新民鄉7人、王崗坪鄉21人、草科鄉6人），84人受傷（危重3人、重傷6人、輕傷75人），12人失聯（王崗坪鄉10人、草科鄉2人）；漢源縣5人受傷（重傷1人、輕傷4人）。

【07:04】「@中國地震台網速報」微博稱，截至周日（7日）7時，共記錄到3.0級及以上餘震13次，其中4.0至4.9級地震2次，3.0至3.9級地震11次，目前最大餘震4.5級。

【02:57】據中國地震台網正式測定，9月7日2時42分在四川雅安市石棉縣發生4.5級地震，震源深度11千米，震中位於北緯29.42度，東經102.16度。