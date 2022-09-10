吉林省長現場現場催區政府還工程債：內地中小微企業的困境

《吉林日報》報道，9月7日，吉林省省長韓俊到長春市踏查。他現場要求，長春市二道區政府要盡快償還積欠華騰工程項目管理公司的拖欠款項，並要求有關方面摸清拖欠中小企業賬款底數，「依法清償，應清盡清」，真正為企業營造良好的發展環境。



2021年，據《南華早報》報道，天眼查數據顯示，該年前11個月已有大約437萬家中國小微企業結業，數量是同期開業小微企業的超過三倍。2022年第一季度，自天眼查收集到的資料顯示，有46萬家公司倒閉，



韓俊指出，當前受疫情和外部環境影響，中小微企業發展遇到困難，要充分考慮市場主體承受程度，盡最大努力幫助中小微企業降低營運成本。

報道指出，韓俊特別關注華騰工程項目管理公司反映的拖欠賬款問題。他現場要求，長春市二道區政府要盡快償還拖欠款項。過去，省長現場催債的情況，公開報道中並不常見。

《北京青年報》指出，相比大企業來說，資金流對中小企業的影響更大，「拖欠中小企業款項不僅影響資金流動性，甚至關係到企業的生死存亡。」報道強調，清理拖欠中小企業賬款，是黨中央、國務院重要決策部署，也是支援中小企業發展的重要舉措。

吉林省省長韓俊到長春市踏查。（吉林衛視）

此前一段影片在網絡廣傳，清華大學鄭毓煌教授在影片中提道，最新統計，2022年上半年，中國有46萬家公司倒閉，註銷的工商戶大概在310萬左右。

2022年5月，工信部副部長徐曉蘭表示，「當前，受多種因素影響，我國經濟下行壓力加大，拖欠中小企業賬款問題是許許多多中小企業心中的痛點。」

上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鍾輝勇提到，中小企業普遍現金儲備不多，在和上游企業談判過程中面臨不利條件。他提到，中小企業也容納大量農民工就業。因此，保障中小企業款項的按時到賬，也是保障農民工工資按時發放的重要條件。

工信部副部長徐曉蘭。（新浪新聞）

新疆發布新規稱：決不允許政府新增拖欠中小企業賬款

《北京青年報》稱2018年11月，習近平在民營企業座談會上就表示，「要高度重視三角債問題，糾正一些政府部門、大企業利用優勢地位以大欺小、拖欠民營企業款項的行為。」

該年12月，國務院總理李克強在國常會也提到，任何政府部門和單位、大型企業和國有企業，都不得違約拖欠中小企業款項。今（2022年）全國兩會，李克強在作《政府工作報告》時強調，要加大拖欠中小企業賬款清理力度，規範商業承兌匯票使用，機關、事業單位和國有企業要帶頭清欠。

拖欠中小企業賬款問題是許許多多中小企業心中的痛點。（新華社）

2020年7月，李克強簽署國務院令，公佈《保障中小企業款項支付條例》，自2020年9月 1日起施行。

條例要求，機關、事業單位和大型企業遲延支付中小企業款項的，應當支付逾期利息。對拒絕或者遲延支付中小企業款項的機關、事業單位，應當在公務消費、辦公用房、經費安排等方面採取必要的限制措施。

8月15日，甘肅省清欠聯席會議辦公室組織召開全省防範和化解拖欠中小企業賬款工作推進會。8月24日，新疆維吾爾自治區發佈《關於進一步加大對中小微企業和個體工商戶助企紓困力度若干政策措施》。

新疆規定，加大中小企業賬款清欠力度。深入開展防範和化解拖欠中小企業賬款專項行動，持續暢通清欠問題線索投訴舉報管道，「切實抓好問題線索核查督辦。決不允許政府新增拖欠中小企業賬款。」