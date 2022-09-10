內地男星李易峰疑被封殺？突遭央視中秋晚會、最高檢察院除名

曾演出《古劍奇譚》、《隱秘而偉大》等劇的內地男星李易峰出道14年有高人氣，他主演的主旋律劇《號手就位》在內地受歡迎，在香港放映更獲林鄭推薦。



近日內地網絡傳言他疑似因嫖娼、肇事逃逸等問題將被封殺，但消息未獲證實。今（10日）最高人民檢察院微博、央視中秋晚會名單突然將李易峰相關內容刪除，引發熱議，李易峰尚未出面回應。



據此前報道，9月2日李易峰原定在杭州出席活動，現場已擠滿粉絲卻無預警宣布取消，當時有網民爆料稱李易峰疑似涉入嫖妓疑雲被捕，更有狗仔發文指他肯定到不了，但其後李易峰仍如常發文，「嫖娼」一事也因為沒有相關證據而無下文。

【集結了李易峰、陳星旭兩大男神主演的軍旅劇《號手就位》，李易峰在片中演軍人。（《號手就位》）

今（10日）又有網民宣稱得到公安消息證實李易峰將被封殺。隨後網民發現原本擔任最高人民檢察院形象大使的李易峰，相關微博卻都被最高檢刪除，再度引發關注。

微博瘋傳李易峰涉嫖被捕成「李雲迪第二」 內地狗仔：肯定到不了

李易峰粉絲則指出，央視10日才剛發出有李易峰名字的中秋晚會節目單和宣傳影片，認為他不可能遭到封殺。豈料到傍晚5點多卻突然全部刪除，並重新放上一份沒有他名字的新節目表，瞬間引發輿論熱議，登上微博熱搜。

截至目前為止，李易峰本人和工作室都未出面回應，最高人民檢察院和央視也並未解釋為何將他除名。

近年內地整頓娛樂圈力度加大，不只戲劇題材嚴審，更要求藝人要「德藝雙馨」，符合社會主義核心價值，對於犯法或碰觸政治紅線的藝人封殺從嚴且速度加快。

2001年到2021年明星涉爭議事件對演藝事業影響：