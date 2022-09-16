長沙中國電信大樓起火　數十層樓體劇烈燃燒　暫未發現人員傷亡

位於湖南長沙市區的中國電信大樓周五（16日）下午3時半左右發生火災，網傳影片顯示，現場濃煙滾滾，火光直衝樓頂，數十層樓體燃燒劇烈，大量帶火物品墮地。有目擊者稱，聽到樓內有爆炸聲響，並有多人受困；但亦有說法指大廈裏共有2,000人，所有人已全數撤離。



目前，事件迅速登上微博熱搜，及至下午5時47分有超過3500萬人次閱讀。官媒《人民日報》晚間6時則稱，據消防部門資訊，長沙高樓火災外部明火已撲滅，暫未發現人員傷亡。長沙多名中國電信用戶表示，火災已影響通訊訊號，中國電信則證實，部分用戶手機語音功能受到影響，已在緊急處理中。



事發後，內媒《大象新聞》報道稱，長沙應急管理局確認事件，工作人員表示「是的，正核實情況」。《央視》稱，傷亡不明，消防已在場滅火及救援，正進一步了解具體傷亡情況。但《北京日報》下午4時多報道則說，目前未發現人員傷亡。官媒《人民日報》晚間6時則稱，據消防部門資訊，長沙高樓火災外部明火已撲滅。

+ 1

中國電信：部分用戶手機語音功能受到影響

《北京日報》報道稱，當局經初步偵察，現場為芙蓉區荷花園電信大樓外牆起火，建築高度218米，地上42層，地下2層；消防救援人員到場後將火勢控制，大樓明火已被撲滅，未影響通訊安全；為確保安全，該公司已主動斷電，正調查起火具體原因，後續情況將公布。



中國電信則在微博發布消息指，長沙第二通信樓外立面起火，明火已被撲滅。為防止發生危險，已對大樓部分設備進行斷電，目前固網通信和移動互聯網服務可正常使用，部分用戶手機語音功能受到影響，已在緊急處理中。

內地《財聯社》報道則稱，長沙多名中國電信用戶表示，火災已影響通訊訊號，電話無法接通，流動網絡無法訪問。亦有網民指出，電信大樓只是燒了一面南牆，側面全是空調機箱還有大量機房，大廈裡面的員工多達2000人都已經安全出來了。

曾是當地第一高樓

官媒《央視》稱，事發的荷花園電信大樓於2000年落成，位於長沙市東二環，曾以218米高度成為長沙首座200米樓宇。