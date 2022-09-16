猴痘｜重慶市新增1宗境外輸入病例　官方稱：無社會面活動軌跡

9月16日，重慶市確診1例境外輸入猴痘病例，該病例為自國外中轉重慶入境人員，在新冠肺炎疫情防控集中隔離期間，發現皮疹等症狀，此為內地首宗境外輸入猴痘個案。專家稱，該病例入境重慶即被隔離管控，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。



重慶市疾控中心實驗室檢測及中國疾控中心覆核，實驗室結果猴痘病毒核酸陽性，國家組織專家診斷為猴痘確診病例。該病例正在定點醫院進行集中隔離治療，情況穩定，其密切接觸者均已落實隔離醫學觀察措施。目前，該病例新冠病毒核酸檢測為陰性。



目前中國大陸尚未有本土猴痘病例，此為官方通報首宗境外輸入病例。香港9月6日曾報告首例猴痘病例，確診患者是一名30歲男性，有美國和加拿大旅行史，經菲律賓抵達香港，患者目前在瑪麗醫院接受隔離治療。香港政府已向世界衛生組織報告了該病例。

7月23日，世界衛生組織（WHO）宣布猴痘（Monkeypox）為「國際關注的突發公共衛生事件」，為世衛向全球發出的最高等級的公共衛生警報。

7月25日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在微博發文解讀猴痘，並提到猴痘傳入中港澳只是時間問題，但受其傳播方式所限，猴痘並不會如新冠肺炎般在國內造成大規模流行

圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

吳尊友指出，從本次猴痘在歐美國家波及的人群和傳播方式來看，猴痘傳入中國大陸、香港和澳門，只是時間問題。他推測，大陸最早受到猴痘疫情襲擊的極有可能會是男男性行為人群，然後再向其他人群擴散。

由於傳播方式限制，猴痘病毒的傳播速度、波及的人群範圍遠遠不及新冠病毒，因此猴痘疫情不會在大陸造成大規模流行。

吳尊友提醒，要預防猴痘，一要避免與感染的動物接觸，二要盡可能不要與感染者直接接觸。值得一提的是，既往接種過天花疫苗者對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力；既往在非洲猴痘流行區的研究顯示，天花疫苗對於猴痘的預防效果約在85%。