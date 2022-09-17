僅隔16天！神舟十四號乘組第二次出艙　蔡旭哲稱「感覺良好」

撰文：孫聖然
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據中國載人航天工程辦公室消息，今日（17日）下午1時35分，航天員蔡旭哲成功開啟問天實驗艙氣閘艙出艙艙門。
今次是神舟十四號乘組實施的第二次出艙活動，亦是蔡旭哲的首次出艙。出艙後，蔡旭哲在太空揮手致意，並向地面工作人員表示自己「感覺良好」。
據了解，此次出艙活動將完成安裝腳限位器b、艙外助力手柄；安裝載荷迴路拓展泵組；進行艙外救援驗證等任務。

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9月1日，神舟十四號乘組成功實施首次出艙，並先後完成了問天艙擴展泵組安裝、問天艙全景相機抬升、艙外自主應急返回驗證等任務。

值得注意的是，今次再出艙距上次僅間隔16天，神舟十四號乘組創造了中國航天員兩次出艙活動間隔時間最短紀錄。

據了解，以往的航天員乘組在軌六個月期間，執行兩次出艙活動，每次間隔大約一個多月。那麼，為何今次會有如此緊密的出艙安排？航天科技集團五院總體設計部專業副總師潘順良表示，這實際上與空間站的任務規劃有關係。

潘順良說，這次神十四乘組任務量還是很飽滿的，因為後面馬上夢天實驗艙也要發射了，夢天實驗艙發射之前，空間站的組合體還要進行一個轉位工作。轉位之後（空間站）就是「L」型構型，但是「一」字形構型更適合出艙。比較緊密的出艙任務其實也剛好可以驗證常態化的出艙。

潘順良又指，兩次緊密的任務所驗證的常態化出艙是空間站必須具備的能力，要想做到就需要航天員與地面飛控人員熟練掌握出艙各項準備工作，多次演習演練，達到天地默契配合。

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