英女皇逝世｜中國工廠湧入大量訂單　一周至少趕製50萬面英國國旗

英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）逝世90分鐘後，成千上萬面英國國旗的訂單湧入上海南部一間工廠。紹興某公司的100多名員工放下其他工作，從早上7點半起，一天工作14小時，全部用來生產英國主題的旗幟，寬度在21釐米至150釐米不等，批發價大約每面7元人民幣）。



官方媒體《環球時報》引述加拿大電視網報道，該公司總經理范愛萍（音）說，他們在第一周內生產了至少50萬面英國國旗。一些哀悼者將國旗拿在手中或者掛在自己家門外，還有一些旗幟上有伊麗莎白二世的肖像以及她的出生和逝世年份。

范愛萍說，第一個客戶（在女王逝世當天）北京時間凌晨3時下單了數萬面英國國旗。當天早上，公司庫存的2萬面英國國旗就被運送出去。她說：「每一個新聞事件背後都有商機。」該公司的員工平時都關注可能會帶來訂單的新聞事件。

英女王逝世前，這家公司從2005年開始為世界盃等體育賽事以及國慶日等活動生產國旗。

「每面旗幟背後都有一個故事」

從2005年起就在這家公司工作的倪國珍（音）說，她從工作中了解到世界大事，「我了解到很多時事新聞，增長了見識。因此，生產旗幟讓我感到自豪和高興。」

她還記得曾為一場皇家婚禮趕制英國主題旗幟的訂單。「每面旗幟背後都有一個故事。這一次是英國女王。他們要購買這些旗幟，來沉痛悼念女王。」

習近平：她的逝世是英國人民的巨大損失

國家主席習近平9日就英國女王伊麗莎白二世不幸逝世向英國新任國王查爾斯三世致唁電。

習近平代表中國政府和中國人民並以個人的名義，對伊麗莎白二世女王逝世表示深切的哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯的慰問。習近平在唁電中表示，伊麗莎白二世女王作為英國在位時間最長的君主，贏得廣泛贊譽。伊麗莎白二世女王是首位訪問中國的英國君主。她的逝世是英國人民的巨大損失

外交部發言人毛寧同日表示，中方對英國女王伊麗莎白二世逝世表示深切哀悼。

她說，伊麗莎白二世女王在位七十年，致力於促進國家發展，推動英國同世界各國友好交往。女王是第一位訪華的英國君主，也曾接待多位中國領導人訪問英國，為增進中英人民理解、擴大兩國友好交流作出了重要貢獻。中方願繼續同英國王室和各界共同努力，推動雙邊關係不斷發展。