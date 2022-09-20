直播｜中宣部：「香港實施《國安法》後變得內地化」是危言聳聽

中宣部今日（20日）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會。國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、王靈桂介紹「一國兩制」在港澳的成功實踐情況。《香港01》全程直播。



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黃柳權介紹，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅定不移、全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，發揚歷史主動精神，積極應對港澳內外環境變化，採取一系列標本兼治的舉措，推動「一國兩制」在港澳的實踐劈波斬浪、奮勇向前，取得歷史性成就、發生歷史性變革。

第一，「一國兩制」理論開闢新境界。習近平總書記對「一國兩制」和港澳工作提出一系列原創性的新理念新思想新戰略，將我們黨對「一國兩制」的規律性認識提升到新高度。習近平總書記強調，「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定；維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯；中央貫徹「一國兩制」方針堅持兩點，一是堅定不移，確保不會變、不動搖，二是全面準確，確保不走樣、不變形；必須依法治港治澳，必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，必須落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，必須保持香港、澳門的獨特地位和優勢；行政長官和特別行政區政府是香港、澳門的當家人，也是治理香港、澳門的第一責任人；全面支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務；「一國兩制」這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。習近平總書記的這些重要論述，是對「一國兩制」理論的豐富和發展，為推進新時代「一國兩制」實踐提供了根本遵循，是港澳工作取得新成就、實現新發展的根本原因。

第二，「一國兩制」制度體系更加完善。針對香港局勢一度出現嚴峻局面，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢，進一步加強黨對港澳工作的集中統一領導，作出健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同憲法和基本法實施相關製度機制的重大決策，推動建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制、制定香港國安法、完善香港特別行政區選舉制度，並支持澳門特別行政區啟動修改澳門國安法。所有這些，為實現港澳長治久安，推動「一國兩制」實踐行穩致遠提供了堅實制度保障。

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第三，香港、澳門保持繁榮穩定良好局面。在祖國全力支持下，香港經濟蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位穩固，創新科技產業迅速興起，自由開放雄冠全球，營商環境世界一流，包括普通法在內的原有法律得到保持和發展。香港連續二十多次被評為全球最自由經濟體第一位；在世界競爭力排名中，長期位居前列；過去10年裡，香港數次登上全球首次公開招股集資額首位。澳門「一中心、一平台、一基地」建設紮實推進，經濟適度多元發展成效初顯。「小而富」「小而勁」「小而康」「小而美」成為澳門的魅力名片。這兩年多來，香港、澳門受到新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，香港、澳門兩個特別行政區政府在中央堅定支持下採取積極有效舉措紓緩民困、恢復經濟，推動特別行政區各項建設事業不斷克難前行。

第四，香港、澳門加快融入國家發展大局。習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的粵港澳大灣區建設取得重要階段性成果，廣深港高鐵、港珠澳大橋和多個口岸相繼建成開通，橫琴、前海、南沙等重大合作平台建設加快推進，內地與港澳規則銜接、機制對接不斷深化，生產要素跨境流動更加快捷，便利港澳居民在內地發展的政策措施持續完善。在國家改革開放的壯闊洪流中，香港、澳門充分發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇蹟作出了不可替代的貢獻。

隨著港澳同祖國內地的聯繫越來越緊密，交流合作越來越深化，港澳同胞的國家意識和愛國精神日益增強。特別是經歷風雨挑戰之後，港澳同胞更加深刻認識到，港澳始終同祖國風雨同舟、血脈相連。愛國愛港愛澳力量不斷壯大，以愛國愛港愛澳為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀更加深入人心。數以十萬計港澳青年到祖國內地就學、就業、創業、置業，以越來越強烈的民族自豪感和主人翁意識書寫他們的精彩人生。