首個採訪兩會的央視日籍記者：來京圓喝珍珠奶茶心願　好喝到感動

中國官媒「中央廣播電視總台亞洲非洲地區語言節目中心日語部」的日籍記者梅田謙，曾報道全國兩會。他近日接受《澎湃新聞》訪問稱，回顧自己當初到中國工作時，朋友曾疑惑，但家人聽到是去北京在國家媒體工作，認為「那就一定要去」。



從2015年到中國工作至今，在被問及他的「京式生活」時，梅田謙指他長期在北京生活，愛上了珍珠奶茶和豆漿。



梅田謙稱，「決定來北京的時候非常開心，當時有兩個心願終於可以達成了，就是喝豆漿和珍珠奶茶。以前來中國的時候喝到這兩樣飲品，好喝到感動。」

珍珠奶茶1980年代發源於台灣，是將以木薯澱粉製作的「珍珠粉圓」放入奶茶，製造特殊的口感，90年代傳到對岸中國大陸。然而在梅田謙到中國工作時的2015年，日本還沒有掀起珍奶熱潮。2019年以來，日本出現愈來愈多販賣珍珠奶茶飲料的專門店。

圖為珍珠奶茶。（示意圖／資料圖片）

指中國同事日語好 更懂「滋賀縣忍者」

梅田謙在訪問中談及在京工作經驗稱，同事的日語都很好，他們對日本文化的了解程度令人吃驚。「有一次大家在電梯裏聊天，一個中國同事問日本同事有沒有去過滋賀縣，日本同事說，聽說那裡的伊賀忍者很有名，而中國同事指出來說，滋賀縣的忍者是『甲賀流』，然後一句接一句聊了下去，中國同仁對日本文化和習俗真的非常熟悉，所以在單位，我也完全不會因為語言而遇到任何障礙。」

他又提到，到北京之後養成了散步習慣，因日本是汽車社會，「在老家大多是開車出行」，但中國很多人喜歡在早晨或飯後散步，「這是一個很好的習慣」。

梅田謙（中）和同事們一起做日語廣播節目。（澎湃新聞）

梅田謙覺得，中國的職場氛圍比較輕鬆快樂，大家能夠兼顧工作和生活。其製作的節目基本以促進中日友好為主題，「策劃案會提交給領導，他們會認真審閱後做出判斷」。而他會對中國人製作的日本相關策劃提出建議，他們也會認真接納，「在節目製作方面，我幾乎沒有感到有任何束手束腳的感覺」。

稱製作報道增日人對兩會親近感

梅田謙在京工作至今，印象最深的是2019年在兩會現場的採訪和報道。他稱，在央視歷史上，日本記者去兩會採訪屬首次，「每天都懷着緊張感。當時和同事一起商量要報道些甚麼，除了會議的內容和表決的政策之外，還想做些其他媒體做不到的內容——傳達兩會的幕後花絮，比如人大代表們從全國各省聚集到北京，大家住在甚麼樣的酒店，酒店設施如何，會場有甚麼高科技裝置等。」

他指，兩會往往給日本人一種嚴肅感，而他通過這種角度報道會議，有日本人反饋說感受到了親近感，令他很高興。

中日關係：圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場上的中國國旗和日本國旗。（Getty）

認中日立場不同 但傳媒要帶動友好輿論

梅田謙說，中日兩國立場不同，擅長的東西也不同，但無論如何要儘可能增加兩國人民相互接觸的機會，應該為了這個目標而進行報道。雖然有一些歷史和政治問題，傳媒需要介紹的是，中國人珍視甚麼，日本人對甚麼感興趣。儘管無法做到盡善盡美，但要努力去做可以實現的東西。隨着互聯網的發展，自媒體等各種形式的媒體愈來愈多，傳統媒體的力量仍然非常強大，帶頭創造一種友好的輿論氛圍至關重要。

他一方面稱讚，中國的技術發展速度，指2015年他剛來時還沒有共享單車，如今已滿街都是，填補了「最後一公里」，且剛到中國的時候還是現金和電子支付並用，現已完全普及電子支付，而日本曾認為QR Code支付需要掃描裝置，不如IC晶片方便，現在卻也開始啟用QR Code支付。

另一方面他也直言，中日與其說有誤解，不如說還不夠了解對方。兩國環境和文化不同，更應該去了解對方所重視的東西。他提到，在中國的新聞中經常會出現「核心利益」這個詞，「涉及核心利益問題相互理解支援」，認真想想這真的非常重要——對方所重視的可能和自己不同，所以要在理解的基礎上考慮如何克服差異。