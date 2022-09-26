內地擬規定：網上直播表演節目「延時直播」　發現問題需立即阻斷

內地收緊線上演唱會等網絡表演節目的規管，文化和旅遊部今天（26日）發布通知，其正在研議進一步規管線上演出產業，包括事前需申報演出內容、需有專人監控演出外，更要求直播節目要採取延時直播方式播出。



劉德華早前在抖音舉行 《劉德華 把歌唱給你聽你聽》線上演唱會，最高鋒時期有高達3.5億人收看。（影片截圖）

文旅部發布的徵求意見稿明確，以下情形屬於提供網絡演出劇（節）目：將境外舉辦的舞台演出活動通過網絡直播的；將錄製的舞台演出活動以音視頻形式通過互聯網提供的；提供專門為互聯網傳播製作的無現場觀眾舞台演出活動或虛擬舞台演出活動的；通過個人直播間提供舞台演出活動的。

徵求意見稿要求，從事網絡演出劇（節）目經營活動，應向所在地省級文化和旅遊行政部門申請取得經營範圍包含「網絡演出劇（節）目」的網絡文化經營許可證。

徵求意見稿要求，提供進口網絡演出劇（節）目，應當報文化和旅遊部進行內容審查，內容審查通過後方可向用戶提供。提供國產網絡演出劇（節）目，應當在向用戶提供之日起30日內，報文化和旅遊部備案。

徵求意見稿又要求網絡演出劇（節）目經營單位應建立健全內容管理制度，設置獨立的內容管理部門，配備適應內容審核工作需要的專業人員負責網絡演出劇（節）目的內容管理，加強對評論、彈幕等用戶產生內容的實時監控。

徵求意見稿更要求，採用直播方式提供網絡演出劇（節）目，應當採取延時直播方式播出，並安排專人對網絡演出劇（節）目進行實時監管，發現內容問題第一時間阻斷並及時處置。