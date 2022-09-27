疫情｜海南三亞宣布　今日12時起全面恢復各類生產生活秩序

旅遊勝地海南三亞早前爆發新冠本土疫情而需實行臨時性全域靜態管理，更一度導致超過8萬名遊客滯留。繼周六（24日）宣布即日起開放離市通道後，周二（27日），當地新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部再發布關於有序恢復全市常態化疫情防控管理的通告，宣布即日12時起全面恢復各類生產生活秩序。



通告指，根據三亞市疫情防控進展情況，經綜合研判，市疫情防控工作指揮部決定，自周二12時起，全市有序恢復常態化疫情防控管理，全面恢復各類生產生活秩序。

具體包括全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常秩序和生產經營，經各區（育才生態區）風險評估，開放海鮮魚市；開放餐飲堂食經營，落實「預約、錯峰、限流」和掃地點碼，合理保持就餐間距，暫不承接大型宴席活動；各區（育才生態區）根據屬地疫情防控風險評估情況，逐步有序撤除社區（村）卡口，恢復至常態化疫情防控管理。

三亞宣布全面恢復各類生產生活秩序。圖為 8月7日疫情期間，遊客在三亞一家酒店門前取外賣。（新華社）

另外，行業主管部門和各區（育才生態區）指揮部要從嚴審批各類聚集性活動，按照「誰審批、誰負責」、「誰舉辦、誰負責」原則，制定疫情防控方案和應急處置預案。加強活動管理，參加人員掃碼登記，查驗48小時內核酸陰性證明。紅事、白事簡辦。近期暫不舉辦大型會議、培訓、會展、文藝演出等聚集性活動。

最後是嚴格落實常態化疫情防控「四方責任」，除聚集性活動場所外，其餘各類公共場所和機構也要嚴格執行體溫檢測、掃碼亮碼、戴口罩等防控措施，並查驗72小時內核酸檢測陰性證明。