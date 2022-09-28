台灣批王毅蓄意錯誤解釋聯大決議　國台辦：罔顧事實顛倒黑白

近日大陸外長王毅在聯合國大會上強調對台主權，台灣批評王毅蓄意錯誤解釋聯大2758號決議。國台辦今日（28日）稱，台灣問題的歷史經緯、法理事實清清楚楚，「台灣的前途只能也必須由全體中國人民共同決定」，又批評民進黨當局「罔顧事實、顛倒黑白」。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣問題的歷史經緯、法理事實清清楚楚。台灣是中國一部分、大陸和台灣同屬一個中國。這一事實從未改變，也不可能改變。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的國家主權和領土從未分割也決不允許分割。

朱鳳蓮稱，1971年10月，聯合國大會通過第2758號決議，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。聯合國及其專門機構處理涉及台灣問題均遵循一個中國原則。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。

朱鳳蓮強調，台灣是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣。台灣的前途只能也必須由全體中國人民共同決定。民進黨當局為了滿足政治私利，罔顧事實、顛倒黑白，拒不承認一個中國原則，蔑視國際關係基本準則，散布、炒作所謂「兩岸互不隸屬」等謬論，歪曲聯大2758號決議，造成當前台海局勢緊張動盪，損害兩岸同胞利益福祉，其所作所為背離歷史趨勢和兩岸同胞共同願望，注定失敗。

據早前報道，大陸外長王毅24日在聯合國大會發表演講時說，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，「決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位，將台灣當局代表從其非法佔據的席位上驅逐出去」。美國等少數國家為保留台灣在聯合國的席位而提出的所謂的雙重代表權提案成為廢紙一張。

王毅又說：「聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，也徹底封堵了任何人、任何國家企圖製造『兩個中國』或『一中一台」的任何空間。」

台灣「外交部」25日發布新聞稿表示，「中國外長王毅於9月24日在聯合國大會演說中誆稱對台灣主權，蓄意錯誤解釋聯大第2758號決議，將其與所謂『一個中國原則』掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，遮掩中國近期在台海挑釁的作為」。

台灣「外交部」又稱，「對於王毅在聯合國大會上扭曲歷史事實、刻意混淆真實現況、誤導國際視聽的連篇謊言，外交部予以最嚴厲的譴責」。