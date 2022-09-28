台灣10月將開關　陸港澳遊客未必能成行　國台辦批雙重標準

台灣9月29日將開放邊境管理措施，國台辦發言人朱鳳蓮9月28日表示，台灣最近公布的調整入境管制措施中，針對大陸及港澳地區人員設置諸多限制，她批評「這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台」。



朱鳳蓮記者會上表示，在做好疫情防控前提下，兩岸人員往來和交流應恢復正常，是兩岸民眾的共同期盼。她指出，台灣最近公布的調整入境管制措施中，針對大陸及港澳地區人員設置諸多限制，批評「顯然是雙重標準」。

朱鳳蓮也特別提到，台灣外島澎湖、金門、連江三縣日前提到盡快重啟「小三通」(福建省與三縣之間進行小規模的通商、通航和通郵)，她表示，「小三通」是兩岸特別是台閩民眾交流往來最重要、最便捷的通道，居民希望早日恢復「小三通」。

國台辦發言人朱鳳蓮。(微博@國台辦發布)

據了解，台灣分兩階段開放邊境管理措施，首階段9月29日實施，將提高每周入境人數至6萬人次、「3+4」全程一人一室、取消機場唾液核酸檢測及全面恢復免簽。

如第一階段開放成功，10月13日後會進入第二階段，包括每周入境放寬至15萬人次、入境免居家檢疫直接「0+7」、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等，但未公布第二階段是否包括香港地區旅客。