中國mRNA新冠疫苗全球首面世　獲印尼緊急使用授權

印尼國家食品藥品監管局周四（29日）宣布，授予一款中國mRNA新冠疫苗緊急使用授權，用於18周歲及以上人群通過主動免疫來預防新冠肺炎。

值得注意的是，這是中國首款獲緊急使用授權批准的mRNA新冠疫苗。



獲批的mRNA新冠疫苗名為AWcorna，由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、艾博生物與沃森生物共同研發，是國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班備案批准的「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應急項目」重大專項之一，也是中國首個獲批進入臨床試驗的mRNA新冠疫苗。

據了解，該疫苗開發約2年多，只針對新冠肺炎的初始毒株，目前，沃森生物還在積極推進在大陸的緊急使用授權申請。早在今年4月，沃森生物就曾對外宣稱，國內新冠mRNA三期臨床的現場工作基本結束，正在進行數據整理和持續血清檢測。

沃森生物董事長李雲春表示，目前中國已經完全掌握了mRNA疫苗的關鍵核心技術，並且在主要原輔料與設備等全供應鏈上，完全實現了國產化自主可控。

印尼國家食品藥品監管局宣布，授予一款中國mRNA新冠疫苗緊急使用授權，用於18周歲及以上人群通過主動免疫來預防新冠肺炎。（示意圖／Getty）

印尼食品藥品監督管理局負責人Penny K Lukito證實，該疫苗已經獲得在印尼的緊急使用授權和清真認證，將用於基礎免疫和加強針，他並透露，該疫苗可以在攝氏2-8度下儲存，可以在常規冷鏈條件下儲運，且臨用前無需解凍。

而在中印尼兩國政府的高度關注和積極推動下，印尼還同沃森生物開展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生產合作，沃森生物將幫助印尼建設自己的區域疫苗生產中心。

此外，中國其他疫苗廠商也在加速mRNA技術路線的新冠疫苗的研發，除了沃森和艾博之外，已獲得中國藥監部門的臨床批件的還有康希諾、斯微生物、石藥集團等。其中，康希諾的mRNA疫苗在國內處於二期臨床階段，斯微生物的mRNA疫苗處於一期臨床階段。