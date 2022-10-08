十九屆政治局常委　韓正個人經歷

撰文：許祺安
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韓正（68歲）

中央政治局常委（排名第七），國務院副總理、黨組副書記

出生1954年4月籍貫 浙江

從政經驗

普通幹部

1980－1982年　上海市化工裝備工業公司幹事、團委負責人

1982－1986年　上海市化工局團委書記

1986－1987年　上海市化工專科學校黨委副書記

1987－1988年　上海膠鞋六廠黨委書記、副廠長

1988－1990年　上海大中華橡膠廠黨委書記、副廠長

廳局級

1990－1991年　共青團上海市委副書記

1991－1992年　共青團上海市委書記

1992－1993年　上海市盧灣區委副書記、代區長

1993－1995年　上海市盧灣區委副書記、區長

1995－1997年　上海市政府副秘書長，市綜合經濟工作黨委副書記，市計委主任、黨組書記，市證券管理辦公室主任

副省部級

1997－1998年　上海市委常委、市政府副秘書長

1998－2002年　上海市委常委、副市長

2002－2003年　上海市委副書記、副市長

正省部級

2003－2004年　上海市委副書記、市長

2004－2006年　上海市委副書記、市長，2010年上海世界博覽會組織委員會副主任委員、執行委員會執行主任

2006－2007年　上海市委代理書記、市長，2010年上海世界博覽會組織委員會副主任委員、第一副主任委員、執行委員會執行主任、執行委員會主任

2007－2012年　上海市委副書記、市長

副國級

2012－2017年　中央政治局委員，上海市委書記

正國級

2017－中央政治局常委（排名第七），國務院副總理、黨組副書記

中共第十六屆、十七屆、十八屆、十九屆中央委員，十八屆中央政治局委員，十九屆中央政治局委員、常委。

中共二十大