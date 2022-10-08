十九屆政治局常委 韓正個人經歷
撰文：許祺安
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韓正（68歲）
中央政治局常委（排名第七），國務院副總理、黨組副書記
出生1954年4月籍貫 浙江
從政經驗
普通幹部
1980－1982年 上海市化工裝備工業公司幹事、團委負責人
1982－1986年 上海市化工局團委書記
1986－1987年 上海市化工專科學校黨委副書記
1987－1988年 上海膠鞋六廠黨委書記、副廠長
1988－1990年 上海大中華橡膠廠黨委書記、副廠長
廳局級
1990－1991年 共青團上海市委副書記
1991－1992年 共青團上海市委書記
1992－1993年 上海市盧灣區委副書記、代區長
1993－1995年 上海市盧灣區委副書記、區長
1995－1997年 上海市政府副秘書長，市綜合經濟工作黨委副書記，市計委主任、黨組書記，市證券管理辦公室主任
副省部級
1997－1998年 上海市委常委、市政府副秘書長
1998－2002年 上海市委常委、副市長
2002－2003年 上海市委副書記、副市長
正省部級
2003－2004年 上海市委副書記、市長
2004－2006年 上海市委副書記、市長，2010年上海世界博覽會組織委員會副主任委員、執行委員會執行主任
2006－2007年 上海市委代理書記、市長，2010年上海世界博覽會組織委員會副主任委員、第一副主任委員、執行委員會執行主任、執行委員會主任
2007－2012年 上海市委副書記、市長
副國級
2012－2017年 中央政治局委員，上海市委書記
正國級
2017－中央政治局常委（排名第七），國務院副總理、黨組副書記
中共第十六屆、十七屆、十八屆、十九屆中央委員，十八屆中央政治局委員，十九屆中央政治局委員、常委。