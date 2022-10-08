十九屆政治局常委 趙樂際個人經歷
撰文：許祺安
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趙樂際（65歲）
中央政治局常委（排名第六），中央紀律檢查委員會書記
出生1957年3月籍貫 陝西
從政經驗
普通幹部
1982－1983年青海省商業學校教務科副科長
縣處級
1983－1984年青海省商業廳政治處副主任、廳團委書記
1984－1986年青海省五金交電化工公司黨委書記、經理
廳局級
1986－1991年青海省商業廳副廳長、黨委副書記
1991－1993年青海省商業廳廳長、黨委書記
1993－1994年青海省省長助理、省財政廳廳長、黨組書記
副省部級
1994－1995年青海省副省長兼省財政廳廳長、黨組書記
1995－1997年青海省副省長
1997－1997年青海省副省長、西寧市委書記
1997－1999年青海省委副書記、西寧市委書記
正省部級
1999－2000年青海省委副書記、代省長
2000－2003年青海省委副書記、省長
2003－2004年青海省委書記
2004－2007年青海省委書記、省人大常委會主任
2007－2008年陝西省委書記
2008－2012年陝西省委書記、省人大常委會主任
副國級
2012－2017年中央政治局委員、中央書記處書記，中央組織部部長
正國級
2017年—中央政治局常委（排名第六）、中央紀律檢查委員會書記