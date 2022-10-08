十九屆政治局常委 習近平個人經歷
習近平（69歲）
中國共産黨中央委員會總書記，中共中央軍事委員會主席，中華人民共和國主席，中華人民共和國中央軍事委員會主席。
出生1953年6月籍貫 陝西
從政經驗
縣處級
1982—1983年河北省正定縣委副書記
1983—1985年河北省正定縣委書記、正定縣武裝部第一政委、黨委第一書記
廳局級
1985—1988年福建省廈門市委常委、副市長
1988—1990年福建省寧德地委書記、寧德軍分區黨委第一書記
1990—1993年福建省福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記
副省部級
1993—1995年 福建省委常委、福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記
1995—1996年 福建省委副書記、福州市委書記、市人大常委會主任、福州軍分區黨委第一書記
1996—1999年 福建省委副書記、福建省高炮預備役師第一政委
正省部級
1999—2000年 福建省委副書記、代省長、南京軍區國防動員委員會副主任、福建省國防動員委員會主任、福建省高炮預備役師第一政委
2000—2002 年 福建省委副書記、省長、南京軍區國防動員委員會副主任、福建省國防動員委員會主任、福建省高炮預備役師第一政委
2002—2002年 浙江省委副書記、代省長、南京軍區國防動員委員會副主任、浙江省國防動員委員會主任
2002—2003年 浙江省委書記、代省長、浙江省軍區黨委第一書記、南京軍區國防動員委員會副主任、浙江省國防動員委員會主任
2003—2007年浙江省委書記、省人大常委會主任、浙江省軍區黨委第一書記
2007—2007年（3個月）上海市委書記、上海警備區黨委第一書記
正國級
2007—2008年中央政治局常委、中央書記處書記、中央黨校校長
2008—2010年中央政治局常委、中央書記處書記、中華人民共和國副主席、中央黨校校長
2010—2012年中央政治局常委、中央書記處書記、中華人民共和國副主席、中共中央軍事委員會副主席、中華人民共和國中央軍事委員會副主席、中央黨校校長
2012—2013年中央委員會總書記、中共中央軍事委員會主席、中華人民共和國副主席、中華人民共和國中央軍事委員會副主席
2013年至今—中央委員會總書記、中共中央軍事委員會主席、中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席