十九屆政治局常委 栗戰書個人經歷
撰文：許祺安
出版：更新：
栗戰書（72歲）
中央政治局常委（排名第三），全國人民代表大會常務委員會委員長
出生：1950年8月籍貫 河北
從政經驗
鄉科級
1972－1976年河北省石家莊地區商業局辦公室幹事、副主任
1976－1983年河北省石家莊地委辦公室資料科幹事、科長
縣處級
1983－1985年河北省無極縣委書記
廳局級
1985－1986年河北省石家莊地委副書記、行署專員
1986－1990年共青團河北省委書記
1990－1993年河北省承德地委副書記、行署專員
副省部級
1993－1997年河北省委常委、秘書長
1997－1998年河北省委常委、農村工作領導小組副組長
1998－2000年陝西省委常委、農村工作領導小組副組長、辦公室主任
2000－2002年陝西省委常委、組織部部長
2002－2002年陝西省委常委、西安市委書記、市人大常委會主任
2002－2003年陝西省委副書記、西安市委書記、市人大常委會主任
2003－2004年黑龍江省委副書記
2004－2007年黑龍江省委副書記、副省長
正省部級
2007－2008年黑龍江省委副書記、代省長
2008－2010年黑龍江省委副書記、省長
2010－2012年貴州省委書記、省人大常委會主任
2012－2012年中央辦公廳主持常務工作的副主任、中央辦公廳主任、中央直屬機關工委書記
副國級
2012—2017年中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任、中央直屬機關工委書記
正國級
2017年至今中央政治局常委（排名第三），十三屆全國人大常委會委員長